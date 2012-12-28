Депутаты-металлурги: «Это очень важное событие и для жителей города, и для работников комбината»

Депутаты Василий Литовкин, Игорь Подзоров и мэр Липецка Роман Ченцов прокатились на трамвае от памятника Танкистам до улицы Чехова. Жители города ждали возобновления трамвайного сообщения с левым берегом два года.





Сегодня в Липецке произошло событие, если не года, то точно месяца — возобновилось трамвайное сообщение между Юго-Западом города и Левобережьем. Вместе с главой города Романом Ченцовым в первый рейс по маршруту №1к отправились депутаты горсовета: председатель профкома НЛМК Василий Литовкин и главный специалист отдела по связям с госорганизациями комбината Игорь Подзоров.— Этот проект в таких экономических и политических условиях было тяжело реализовать. Поэтому хотелось бы выразить слова благодарности губернатору Игорю Артамонову и главе Липецка Роману Ченцову, сумевшим довести до логического завершения важный этап проекта, — сказал Василий Литовкин.Возобновление движения на левый берег — важный, но далеко не последний этап концессии по обновлению трамвайной сети, считает Игорь Подзоров — член комиссии горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству.— Надеюсь, теперь этот маршрут будет работать стабильно и поможет комфортно добираться до работы и обратно сотрудникам комбината. Транспорт для металлургов приоритетный- поскольку позволяет передвигаться по городу без пробок. Впереди работа по запуску трамвая на «Стан 2000». И это тоже важно, поскольку компенсационный автобусный маршрут 5К, конечно не сравнится с трамвайной веткой. Мы, как депутаты, будем стараться сделать всё возможное для того, чтобы ее запустили как можно скорее, — сказал Игорь Подзоров, который, по его словам, все три года реализации трамвайной концессии «держал в тонусе департамент транспорта, его председателя».— Был в контакте с профильным вице-мэром. Проводили рабочие встречи с главой города и с концессионером. Часть трамвайных путей проходят или по границе территории комбината, или вовсе пересекает его. Поэтому рабочие взаимоотношения выстраивали и с юридической службой комбината. Со своей стороны помощь концессионеру и администрации города Липецка для ускорения процессов оказывали всестороннюю, — рассказал о вкладе НЛМК в реализацию проекта Игорь Подзоров.Напомним, концессионное соглашение на реконструкцию трамвайных путей администрация Липецка, правительство области и ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк» заключили 5 октября 2022 года. Соглашение предполагало замену 40,8 км существующих трамвайных путей, строительство 5,2 километра новых путей, поставку 46 новых вагонов. В Липецке введен в эксплуатацию участок трамвайной сети от кольца 9 микрорайона до разворотного кольца в 21-м микрорайоне. Маршрут 1к, связывающий юго-запад и левобережье, будет работать с бесплатной пересадкой в районе разворотного кольца на улице Чехова — там пассажиры перейдут в старый вагон и бесплатно поедут до доменной печи №6. В обратном направлении схема будет действовать также.