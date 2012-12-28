«Новые люди» в Липецкой области: делаем то, что важно людям

За последние несколько лет партия «Новые люди» заметно усилила своё присутствие в Липецкой области. Для одних это партия молодых и прогрессивных, для других — объединение людей дела, которые не ждут, а меняют окружающую среду. В любом случае сегодня в регионе у партии уже есть результаты, конкретные инициативы и команда, на которую ориентируются жители.



Команда кандидатов: новые лица

Программа перемен





Образование: школа, которая работает весь день





Закон о поддержке приёмных семей

«Поганая метла» и брошенные автомобили

Работа в районах

Поддержка бизнеса и культура





Партия для тех, кто ждёт перемен

В сентябре 2024 года в Липецкой области пройдут выборы в городской и муниципальные советы. «Новые люди» выдвинули 211 кандидатов.Секретарь регионального отделения Георгий Зайцев подчеркивает:«Наши кандидаты — это юристы, инженеры, архитекторы, предприниматели, тренеры. Люди, которые до этого никогда не были в политике, но решили взять ответственность».Среди них — архитектор и преподаватель ЛГТУ Наталья Вельниковская, инженер Сергей Пахомов, развивающий технологии 3D-печати в строительстве, и педагог Тимур Иоселиани, основатель языковой школы.«В «Новых людях» нет места пустым обещаниям. Здесь поддерживают инициативу и результат. Я хочу видеть изменения и готова брать ответственность за свою среду», — говорит Наталья Вельниковская.Таким образом партия позиционирует себя как платформа для профессионалов и активных граждан, которые до этого были «вне политики», но хотят влиять на будущее своего города.10 августа 2024 года в Липецке состоялась. В зале собралось более— кандидаты, сторонники, активисты и просто неравнодушные липчане. Обсуждали не абстрактные лозунги, а то, что волнует людей каждый день: тарифы ЖКХ, благоустройство дворов, парковки, работу управляющих компаний.На этой встрече партия представила свою. Документ стал результатом широкой подготовки: за год «Новые люди» опросили более 10 000 жителей, собрали их предложения и вместе с экспертами доработали идеи до конкретных решений.«Некоторые партии считают, что программу всё равно никто не читает. Мы же убеждены: людям важно знать, что конкретно мы предлагаем. Поэтому наша «Программа перемен» — это основа работы на ближайшие годы», — отметил руководитель регионального отделения Георгий Зайцев.В октябре 2024 года в 47-й школе Липецка стартовал федеральный проект «Школа полного дня». Он стал возможен благодаря сотрудничеству партии и предпринимателей. Сегодня здесь действуют 16 кружков: от 3D-моделирования и программирования до музыки и спортивного туризма. Все секции бесплатные для учеников.Инициатор проекта предприниматель Александр Корнаухов отмечает:«Мы берём на себя расходы на оборудование и оплату педагогам. Дети получают возможность развиваться, а учителя — дополнительный доход. В этих классах растут будущие инженеры, программисты, музыканты или чемпионы». Подобные проекты ориентированы на семьи, для которых важно, чтобы ребёнок после уроков был занят полезным делом, а не проводил время бесцельно.На региональном уровне партия также добилась принятия закона, поддерживающего семьи, усыновившие или удочерившие детей. С 2023 года они ежемесячно получают выплату в размере 12 957 рублей. Сегодня в Липецкой области таких семей 282.Автором инициативы стала депутат областного совета Юлия Бойванова: «Мы работали над законопроектом почти год. Это та помощь, которая действительно нужна, ведь речь идёт о семьях, взявших на себя особую ответственность».В Липецке работает сайт «Поганая метла» (poganaya-metla.ru), где жители оставляют отзывы о своих УК. Сегодня их более 800. Итоги премии будут подведены 11 сентября.Весной партия также инициировала кампанию по борьбе с брошенными автомобилями. Было подано более 220 обращений, 20 машин уже эвакуированы. Остальные пока в «подвешенном состоянии» из-за пробелов в законодательстве. «Новые люди» готовят поправки, которые должны упростить процедуру признания машин брошенными.С весны 2025 года партия активно работает в муниципалитетах. В Грязях активисты облагородили футбольное поле, в Добринском районе помогли с ремонтом дороги и подведением электричества. В Ельце и Данкове регулярно проходят встречи с жителями.Весной прошла ярмарка «В России вкуснее», где липецкие фермеры победили импортные продукты с перевесом в 1000 голосов. Мероприятие посетил лидер партии Алексей Нечаев: «Наши фермеры доказали, что, несмотря на санкции, могут конкурировать и побеждать».Кроме того, в регионе появилась «Гастрокарта Липецка», включающая 28 лучших заведений и достопримечательностей.А летом в рамках проекта «Голос города» в Липецке и Ельце состоялось более 30 концертов с участием 80 артистов.В отличие от многих традиционных партий, «Новые люди» делают ставку на тех, кто хочет перемен уже сейчас. Это родители, которые ищут лучшие условия для детей; молодые специалисты, которым важно развиваться в своём регионе; предприниматели, которым нужна поддержка, а не новые барьеры; и все, кто устал от обещаний без результата.Именно для них партия и строит свою работу — на уровне двора, школы, района.12, 13 и 14 сентября у жителей Липецкой области будет выбор. И «Новые люди» предлагают сделать этот выбор в пользу конкретных дел, новых лиц и доверия.