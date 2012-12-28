Политика
«Новые люди» в Липецкой области: делаем то, что важно людям
За последние несколько лет партия «Новые люди» заметно усилила своё присутствие в Липецкой области. Для одних это партия молодых и прогрессивных, для других — объединение людей дела, которые не ждут, а меняют окружающую среду. В любом случае сегодня в регионе у партии уже есть результаты, конкретные инициативы и команда, на которую ориентируются жители.
Команда кандидатов: новые лицаВ сентябре 2024 года в Липецкой области пройдут выборы в городской и муниципальные советы. «Новые люди» выдвинули 211 кандидатов.
Секретарь регионального отделения Георгий Зайцев подчеркивает:«Наши кандидаты — это юристы, инженеры, архитекторы, предприниматели, тренеры. Люди, которые до этого никогда не были в политике, но решили взять ответственность».
Среди них — архитектор и преподаватель ЛГТУ Наталья Вельниковская, инженер Сергей Пахомов, развивающий технологии 3D-печати в строительстве, и педагог Тимур Иоселиани, основатель языковой школы.
«В «Новых людях» нет места пустым обещаниям. Здесь поддерживают инициативу и результат. Я хочу видеть изменения и готова брать ответственность за свою среду», — говорит Наталья Вельниковская.
Таким образом партия позиционирует себя как платформа для профессионалов и активных граждан, которые до этого были «вне политики», но хотят влиять на будущее своего города.
Программа перемен10 августа 2024 года в Липецке состоялась большая встреча регионального отделения партии с жителями области. В зале собралось более 250 человек — кандидаты, сторонники, активисты и просто неравнодушные липчане. Обсуждали не абстрактные лозунги, а то, что волнует людей каждый день: тарифы ЖКХ, благоустройство дворов, парковки, работу управляющих компаний.
На этой встрече партия представила свою региональную программу из 20 пунктов. Документ стал результатом широкой подготовки: за год «Новые люди» опросили более 10 000 жителей, собрали их предложения и вместе с экспертами доработали идеи до конкретных решений.
«Некоторые партии считают, что программу всё равно никто не читает. Мы же убеждены: людям важно знать, что конкретно мы предлагаем. Поэтому наша «Программа перемен» — это основа работы на ближайшие годы», — отметил руководитель регионального отделения Георгий Зайцев.
Образование: школа, которая работает весь деньВ октябре 2024 года в 47-й школе Липецка стартовал федеральный проект «Школа полного дня». Он стал возможен благодаря сотрудничеству партии и предпринимателей. Сегодня здесь действуют 16 кружков: от 3D-моделирования и программирования до музыки и спортивного туризма. Все секции бесплатные для учеников.
Инициатор проекта предприниматель Александр Корнаухов отмечает:«Мы берём на себя расходы на оборудование и оплату педагогам. Дети получают возможность развиваться, а учителя — дополнительный доход. В этих классах растут будущие инженеры, программисты, музыканты или чемпионы». Подобные проекты ориентированы на семьи, для которых важно, чтобы ребёнок после уроков был занят полезным делом, а не проводил время бесцельно.
Закон о поддержке приёмных семейНа региональном уровне партия также добилась принятия закона, поддерживающего семьи, усыновившие или удочерившие детей. С 2023 года они ежемесячно получают выплату в размере 12 957 рублей. Сегодня в Липецкой области таких семей 282.
Автором инициативы стала депутат областного совета Юлия Бойванова: «Мы работали над законопроектом почти год. Это та помощь, которая действительно нужна, ведь речь идёт о семьях, взявших на себя особую ответственность».
«Поганая метла» и брошенные автомобилиВ Липецке работает сайт «Поганая метла» (poganaya-metla.ru), где жители оставляют отзывы о своих УК. Сегодня их более 800. Итоги премии будут подведены 11 сентября.
Весной партия также инициировала кампанию по борьбе с брошенными автомобилями. Было подано более 220 обращений, 20 машин уже эвакуированы. Остальные пока в «подвешенном состоянии» из-за пробелов в законодательстве. «Новые люди» готовят поправки, которые должны упростить процедуру признания машин брошенными.
Работа в районахС весны 2025 года партия активно работает в муниципалитетах. В Грязях активисты облагородили футбольное поле, в Добринском районе помогли с ремонтом дороги и подведением электричества. В Ельце и Данкове регулярно проходят встречи с жителями.
Поддержка бизнеса и культураВесной прошла ярмарка «В России вкуснее», где липецкие фермеры победили импортные продукты с перевесом в 1000 голосов. Мероприятие посетил лидер партии Алексей Нечаев: «Наши фермеры доказали, что, несмотря на санкции, могут конкурировать и побеждать».
Кроме того, в регионе появилась «Гастрокарта Липецка», включающая 28 лучших заведений и достопримечательностей.
А летом в рамках проекта «Голос города» в Липецке и Ельце состоялось более 30 концертов с участием 80 артистов.
Партия для тех, кто ждёт переменВ отличие от многих традиционных партий, «Новые люди» делают ставку на тех, кто хочет перемен уже сейчас. Это родители, которые ищут лучшие условия для детей; молодые специалисты, которым важно развиваться в своём регионе; предприниматели, которым нужна поддержка, а не новые барьеры; и все, кто устал от обещаний без результата.
Именно для них партия и строит свою работу — на уровне двора, школы, района.
12, 13 и 14 сентября у жителей Липецкой области будет выбор. И «Новые люди» предлагают сделать этот выбор в пользу конкретных дел, новых лиц и доверия.
