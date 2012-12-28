Лучший слесарь-ремонтник НЛМК работает в цехе холодного проката и покрытий

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди слесарей-ремонтников. В соревновании участвовали 54 сотрудника из 12 цехов, которые занимаются диагностикой, монтажом и ремонтом производственного оборудования.



В финал конкурса прошли 10 слесарей, которые лучше остальных сдали теоретический тест на знание тонкостей профессии. В итоговом этапе соревнований каждый слесарь-ремонтник выполнял три практических задания. Одним из самых сложных стала сборка редуктора по графической схеме. Участникам нужно было определить порядок сборки, подготовить все комплектующие, смонтировать их и проверить исправность собранного механизма. По итогам конкурса лучшим слесарем-ремонтником НЛМК стал Сергей Павлюк из цеха холодного проката и покрытий.— В конкурсе я участвовал впервые и не рассчитывал на призовое место, поэтому был приятно удивлен, когда объявили результаты. Здорово, что компания дает возможность проявить себя в таких соревнованиях, — поделился Сергей Павлюк.Второе место в конкурсе занял Павел Крылов из цеха по ремонту прокатного оборудования, 3-е место у Александра Пучнина из цеха по ремонту сталеплавильного оборудования. Победитель и призеры получили дипломы и премию в размере от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места.В этом году в компании проведут 48 конкурсов «Лучший по профессии». Сильнейших уже определили среди водителей карьерных самосвалов, грануляторщиков доменного шлака, осмотрщиков-ремонтников вагонов и представителей других профессий.