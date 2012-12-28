«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами

По предварительным данным, 67-летний водитель грузовика нарушил правила проезда кругового перекрестка.

Сегодня около восьми утра на 18-м километре дороги Липецк- Грязи -Песковатка на кольцевой развязке у ОЭЗ «Липецк» легковой автомобиль «Фольксваген» заехал под «МАН» с прицепом.«Предварительно установлено, что 67-летний водитель грузового автомобиля нарушил правила проезда перекрестка, на котором организовано круговое движение, и не уступил дорогу легковому автомобилю под управлением 40-летнего водителя», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Водитель легкового автомобиля с тяжёлыми травмами, в том числе травмой головы, доставлен в Липецкую городскую больницу № 3 «Свободный сокол». Из машины его извлекали спасатели.«Спасатели аварийно-спасательного отряда оперативно прибыли к месту происшествия, отсоединили клеммы аккумуляторной батареи и помогли пострадавшему водителю легковой машины выбраться из нее», — добавляют в пресс-службе Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.