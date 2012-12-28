Все новости
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
Трактор, из которого насмерть выпал пассажир, был угнан
Происшествия
Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Экономика
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
В МЖК завершается благоустройство сразу двух дворов
Общество
Липецкие танцоры-паралимпийцы — пятые на Кубке мира в Италии
Общество
Происшествия
1400
сегодня, 15:13
2

«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами

По предварительным данным, 67-летний водитель грузовика нарушил правила проезда кругового перекрестка.

Сегодня около восьми утра на 18-м километре дороги Липецк- Грязи -Песковатка на кольцевой развязке у ОЭЗ «Липецк» легковой автомобиль «Фольксваген» заехал под «МАН» с прицепом.

«Предварительно установлено, что 67-летний водитель грузового автомобиля нарушил правила проезда перекрестка, на котором организовано круговое движение, и не уступил дорогу легковому автомобилю под управлением 40-летнего водителя», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Водитель легкового автомобиля с тяжёлыми травмами, в том числе травмой головы, доставлен в Липецкую городскую больницу № 3 «Свободный сокол». Из машины его извлекали спасатели.

«Спасатели аварийно-спасательного отряда оперативно прибыли к месту происшествия, отсоединили клеммы аккумуляторной батареи и помогли пострадавшему водителю легковой машины выбраться из нее», — добавляют в пресс-службе Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

IMG_7100.jpeg

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
ДТП
Комментарии (2)

Гость
11 минут назад
Фуроводы они такие, раз большой то можно и в зеркала не смотреть.
В
11 минут назад
Если фура с эконом зоны выезжала на кольцо то виноват однозначно, а если по кольцу ехал по правому ряду то нет.
