«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
сегодня, 15:13
По предварительным данным, 67-летний водитель грузовика нарушил правила проезда кругового перекрестка.
«Предварительно установлено, что 67-летний водитель грузового автомобиля нарушил правила проезда перекрестка, на котором организовано круговое движение, и не уступил дорогу легковому автомобилю под управлением 40-летнего водителя», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Водитель легкового автомобиля с тяжёлыми травмами, в том числе травмой головы, доставлен в Липецкую городскую больницу № 3 «Свободный сокол». Из машины его извлекали спасатели.
«Спасатели аварийно-спасательного отряда оперативно прибыли к месту происшествия, отсоединили клеммы аккумуляторной батареи и помогли пострадавшему водителю легковой машины выбраться из нее», — добавляют в пресс-службе Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
