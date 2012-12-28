Все новости
Происшествия
856
57 минут назад
5

Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом

При расследовании дела о поджоге женщины ее 29-летний сожитель сознался в убийстве знакомого и выдал орудие преступления — топор.

В отношении 29-летнего поджигателя 36-летней сожительницы возбуждено два уголовных дела: о покушении на убийство, совершённом особо жестоким способом, и убийстве. Мужчина арестован по ходатайству следствия. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

Напомним, облитая бензином и подожжённая 6 сентября женщина находится в реанимации с ожогами 86% тела. Сожителя задержали сотрудники уголовного розыска и передали следователям. 

«С 5 на 6 сентября подозреваемый в ходе конфликта с сожительницей с целью убийства облил её горючей жидкостью и поджёг в комнате дома по улице Гагарина в селе Сырское города Липецка. 36-летняя потерпевшая обратилась за помощью к соседям. С ожогами более 80% тела потерпевшая госпитализирована и ей оказывается медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

Выяснилось, что подозреваемый в поджоге сожительницы живёт в доме 46-летнего липчанина, которого, он, по данным следствия, убил в августе этого года. 

«По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2025 года подозреваемый при распитии спиртного нанес обухом топора 46-летнему потерпевшему не менее трех ударов по голове. От полученной травмы мужчина скончался. Его тело подозреваемый закопал в подвале, после чего с сожительницей стал проживать в опустевшем доме. Фигурант признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке на месте преступлений, а также выдал орудие убийства – топор, который признан вещественным доказательством», — добавили в Следкоме. 

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Animal planet.
19 минут назад
Не понятно,он что убил человека и разгуливал на свободе? И много таких по Липецку ходит????
Ответить
Александр Н.
24 минуты назад
Зверьё.
Ответить
Блондинка
39 минут назад
Жесть. Такое ощущение, что здесь все такие.
Ответить
Балтун
44 минуты назад
29 летний и 36 летняя? Чисто из моего опыта = не делайте бабам в возрасте добра *(50/50 что в ответ получишь- зло)
Ответить
сам
33 минуты назад
то понял че написал ???
Ответить
