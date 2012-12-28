Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом

При расследовании дела о поджоге женщины ее 29-летний сожитель сознался в убийстве знакомого и выдал орудие преступления — топор.





С 5 на 6 сентября подозреваемый в ходе конфликта с сожительницей с целью убийства облил её горючей жидкостью и поджёг в комнате дома по улице Гагарина в селе Сырское города Липецка. 36-летняя потерпевшая обратилась за помощью к соседям. С ожогами более 80% тела потерпевшая госпитализирована и ей оказывается медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.