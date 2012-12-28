Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
64-летняя жительница Усмани хотела заработать на валюте и отправила мошенникам почти два миллиона рублей
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
При расследовании дела о поджоге женщины ее 29-летний сожитель сознался в убийстве знакомого и выдал орудие преступления — топор.
Напомним, облитая бензином и подожжённая 6 сентября женщина находится в реанимации с ожогами 86% тела. Сожителя задержали сотрудники уголовного розыска и передали следователям.
Выяснилось, что подозреваемый в поджоге сожительницы живёт в доме 46-летнего липчанина, которого, он, по данным следствия, убил в августе этого года.
«По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2025 года подозреваемый при распитии спиртного нанес обухом топора 46-летнему потерпевшему не менее трех ударов по голове. От полученной травмы мужчина скончался. Его тело подозреваемый закопал в подвале, после чего с сожительницей стал проживать в опустевшем доме. Фигурант признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке на месте преступлений, а также выдал орудие убийства – топор, который признан вещественным доказательством», — добавили в Следкоме.
