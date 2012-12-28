Все новости
Общество
98
16 минут назад
1

В МЖК завершается благоустройство сразу двух дворов

Ветераны НЛМК рады переменам — этот микрорайон 30 лет назад застраивали металлурги, и сейчас общественным пространствам дают новую жизнь.

В начале августа председатель горсовета Евгения Фрай обсуждала с жителями своего 12-го избирательного округа настоящее и будущее двора на Стаханова,16а и 18б, а на днях рассказала им, что уже скоро во дворе будет готова детская площадка.

b57pmobi1adrcbkuze5owq192y8i7j1h.jpg

Старой площадке в общем дворе столько же лет, сколько и домам — 19. За это время на ней пришли в негодность практически все элементы. В этом году попасть в программу «Мой двор» жители уже не успевали. Поэтому Евгения Фрай предложила альтернативу: детскую игровую зону за короткий срок построят на средства «Милосердия», социального партнера НЛМК, а УК «Липецкий коммунальщик» возьмет ее на обслуживание.

Тогда же горожане оценили эскизы детской площадки: большую песочницу, игровой комплекс, качели, карусель, качалку на пружинах, шар с лазами, бизиборд, зону воркаута. У них была лишь одна просьба: резиновое покрытие у качелей. Евгения Фрай согласилась: если что-то делать, то делать современно!

В конце прошлой недели председатель горсовета встретилась с жителями домов №16а и №18б на Стаханова ее раз. Она рассказала о летних преобразованиях в МЖК и соседнем 23-м микрорайоне: десятках спиленных мертвых деревьях, отремонтированных дорогах и тротуарах, осушенной путем обустройства ливневой канализации вечной луже между 3-м и 5-м домами по Стаханова...

IMG_4022.JPG

Все эти преобразования были бы невозможны без участия самих горожан. Например, жительница дома на Стаханова, 8 Ирина Иванова по просьбе Евгении Фрай контролировала благоустройство своего двора, которое вот-вот закончится.

— Вы мягкий, конструктивный, но в то же время принципиальный человек. Своей положительной энергетикой вы сделали все, чтобы проект состоялся: от агитации за участие в обновлении двора своих соседей и сборе подписей до контроля строительных работ на каждом этапе, — сказала Ирине Ивановой Евгения Фрай на встрече во дворе.

IMG_4019.JPG

Разговор с жителями МЖК проходил на подготовленной к монтажу детского игрового оборудования площадке. Все пожелания жителей домов учтены: здесь будет и песок, и зоны с резиновым покрытием под качели. Уже на прошедших выходных начался монтаж оборудования. Еще неделя уйдет на асфальтирование площадки, нанесения резинового покрытия, завоз песка. Если строителям не помешает погода, к середине месяца все будет готово.

Старые лавочки приведут в порядок и вернут на место. Качественный металл, из которого 25 лет назад сделали лавочки, обработают пескоструйкой, заново покрасят, а затем прикрепят к этой основе новые деревянные бруски. Также по просьбе жителей домов на площадке появятся урны.

IMG_4036.JPG

— Вот и хорошо! Скоро будем смотреть на наших детей из окон! А то пока приходится их водить в соседний большой двор на качели, — порадовались новостям молодые мамы и бабушки.

IMG_4006.JPG

В краткосрочной перспективе во дворе на старых железобетонных опорах установят три новых светильника. Их развернут так, чтобы они не светили в окна, а равномерно освещали двор. А в следующем году можно будет обновить вторую часть двора, где находятся две горки и тренажерный комплекс, за счет муниципальных программ.

IMG_4030.JPG

IMG_4082.JPG

В диалоге участвовали бывший депутат горсовета Борис Косолапов и почетный гражданин Липецка, председатель липецкого горсовета 2002-2010 годов Валерий Синюц, отец Евгении Фрай.

IMG_4074.JPG

— Вы заметили, в каком уважительном ключе прошла эта встреча? А все потому, что здесь советуются с людьми. Это очень важно. Поэтому мы увидели конструктивный разговор в спокойной уважительной манере. Когда люди спокойны, рассудительны, они слышат друг друга, что идет на пользу, — сказал Борис Косолапов.

Валерий Синюц также отметил важность диалога с горожанами.

— Как бывшему депутату и председателю горсовета мне бы хотелось еще одного: чтобы горожане стали более активными в общественной жизни города, чтобы и идеи выдавали, и за сохранность нового отвечали.
Комментарии (1)

5 минут назад
Языки чесать, не мешки ворочить)))
