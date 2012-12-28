Либо журавль в небе, либо синица в руках: в округе Евгении Фрай выбирали модель детской площадки

Жители улицы Стаханова горячо поддержали предложение поставить игровой комплекс во дворе за счет внебюджетных средств.

В домах №16а и 18б по улице Стаханова живут инициативные люди. Так, жители одного из домов по решению общего собрания перешли на перечисление взносов на капремонт на лицевой счет и на накопленные деньги заменили инженерную инфраструктуру, жители другого проголосовали за замену дверей в подъездах. А вчера вечером они собрались в общем для двух домов дворе на встречу со своим депутатом, председателем горсовета Евгенией Фрай, чтобы обсудить будущее детской площадки.Площадке столько же лет, сколько и домам — 19. За это время на ней сгнили лавочки, а местный активист, пенсионер Александр Федорович, лично срезал с пластиковой горки поврежденный спуск, чтобы избежать травмирования детей. Здесь можно увидеть старый облезший игровой городок, разбухший от влаги перекошенный теннисный стол и руколаз с выломанными перекладинами. Самое свежее оборудование на площадке — уличные тренажеры, работающие частично.— Мы хотим новую современную детскую площадку, как в соседнем дворе между 18-м домом и домами 20 и 20а. Я вожу своих ребятишек туда, так как во нашем дворе им негде играть. Мы завидуем соседям. Мы хотим, чтобы и у нас было не хуже, — рассказала депутату Алина, многодетная мама.Эта проблема хорошо известна Евгении Фрай. Еще весной, когда на ее имя пришло обращение жителей о необходимости дать новую жизнь детской площадке, спикер горсовета стала искать возможность выполнить этот наказ. На встрече она сообщила собравшимся, что возможность для обновления площадки найдена, даже несмотря на то, что рядом, в соседнем дворе, есть созданный двумя годами ранее игровой комплекс.— Есть большой шанс есть вписаться в эту программу. Дело за вами. Нужно подписи большинства жителей за новую площадку. Скорее всего она будет сделана уже этой осенью, причем без софинансирования жителей, как это предусмотрено муниципальной программой «Мой двор». Директор УК «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский готов взять ее на обслуживание. Он же установит на ней лавочки.Евгения Фрай показала собравшимся эскизы детской площадки. Жители МЖК увидели большую песочницу, игровой комплекс «Тайга», качели, карусель, качалку на пружинах, лазалку, шар с лазами для самых маленьких деток, бизиборд, зону воркаута. Все это оборудование сертифицировано.Обсуждение инициативы было бурным. Двум мамам не понравилось то, что детская площадка будет засыпана песком. Дайте нам площадку в резине! Чтобы она получилась такой, чтобы все сказали: «Вау!».Директор «Липецкого коммунальщика» Виктор Двуреченский рассказали о прихотливом в использовании резиновом покрытии площадок. Когда на нем начинают выделывать выкрутасы на самокатах и велосипедах, оно рвется. Потом очень сложно заделать в нем дыры. Таких примеров в Липецке уже немало. С недавних пор сплошному резиновому покрытию нашли альтернативу в виде ремонтопригодного мягкого покрытия из резиновых плит, но оно дорогое.В ходе обсуждения был достигнут компромисс: резиновое покрытие появится там, где будут стоять качели и карусели. А территория детской площадки в целом будет покрыта песком. Не тем грубым, который используется в строительстве, а добытым в карьере.— На следующей неделе мы встретимся еще раз. Покажем вам прорисованный заново проект с островками резинового покрытия под игровым оборудованием. Ведь если что-то делать, то делать хорошо и современно! — резюмировала итоги встречи Евгения Фрай.Но этот проект затрагивает половину детской площадки. Как же преобразовать вторую, где находятся две старых горки и тренажерный комплекс? Евгения Фрай предложила решать задачу реновации двора поэтапно: «Есть желание за счет других муниципальных программ обновить игровое и спортивное оборудование. Пример тому — ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров за счет средств, выделяемых округам для исполнения наказов избирателей, или за счет программы мэра по комплексному обновлению микрорайонов».На этой же встрече жители обсудили с председателем горсовета и другие проблемы. Как не попасться на удочку аферистов, разбрасывающих по постовым ящикам левые платежки. Когда будет обновлена контейнерная площадка? Как сделать так, чтобы свет от фонарей не бил в окна квартир, а освещал именно двор? Что делать с автохамами, устраивающими ночные заезды или концерты на стоянке у круглосуточно работающего гипермаркета «Линия»? Какие-то вопросы были решены тут же, во время встречи, какие-то Евгения Фрай взяла себе в работу.