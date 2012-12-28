Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Происшествия
879
сегодня, 21:34
Подводные охотники нашли труп на дне реки
Тело мужчины передано полицейским. Обстоятельства его гибели устанавливаются.
Из воды тело извлекли водолазы-спасатели.
«Тело передано сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий. Обстоятельства гибели и причина смерти мужчины устанавливаются», — сообщает областное управление МЧС.
