Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Сегодня в Липецке: горожане обожают платить налоги, кого из них первым заменит искусственный интеллект
Общество
318
40 минут назад
3
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Благотворительный фонд «Милосердие» помог юному вокалисту в подготовке к финалу кастинга шоу «Голос. Дети»
Богдан живет в Грязях, с недавних пор занимается вокалом с липецкими педагогами. Его голос уже услышала вся Россия. К десяти годам он одержал победу более чем в 20-ти вокальных конкурсах и вошел в список «20 лучших голосов Земли».
Минувшим летом Богдан прошел отборочный этап на шоу «Голос. Дети» и вышел в финал. В течение десяти дней с финалистами работали лучшие продюсеры и преподаватели. Именно тогда фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, помог Богдану и его родителям с организацией поездки в Москву.
В родном городе Богдана гордятся своим талантливым земляком, и, конечно же, с нетерпением ждут финал шоу на Первом канале. Глава администрации Грязинского муниципального района Владимир Рощупкин отметил: «Мы уделяем большое значение развитию детских талантов. Вот и Богдана в четыре года привели в Центр культурного развития, где мальчик занимался на протяжении шести лет в образцовом вокальном ансамбле «Радуга». Занятия в этом коллективе помогли лучше развить его вокальные данные».
Отметим, что благодаря победе в кастинге шоу на Первом канале Богдана без конкурса включили в состав московского сводного хора «Лучший голос Земли», и теперь он будет выступать на главных площадках страны.
Новый сезон шоу «Голос. Дети» стартует 5 сентября на Первом канале. Давайте все вместе болеть за нашего земляка — Богдана Белова!
Комментарии (3)