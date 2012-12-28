Все новости
Общество
318
40 минут назад
3

Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию

Благотворительный фонд «Милосердие» помог юному вокалисту в подготовке к финалу кастинга шоу «Голос. Дети»

Богдану Белову недавно исполнилось 11 лет. С четырех лет он занимается вокалом и достиг невероятных высот. Он — первый ребёнок из Липецкой области, который выступил со своим номером в Государственном Кремлёвском дворце и дошел до гранд-финала международного конкурса «Лучший голос Земли». 

Богдан живет в Грязях, с недавних пор занимается вокалом с липецкими педагогами. Его голос уже услышала вся Россия. К десяти годам он одержал победу более чем в 20-ти вокальных конкурсах и вошел в список «20 лучших голосов Земли».

Минувшим летом Богдан прошел отборочный этап на шоу «Голос. Дети» и вышел в финал. В течение десяти дней с финалистами работали лучшие продюсеры и преподаватели. Именно тогда фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, помог Богдану и его родителям с организацией поездки в Москву. 

В родном городе Богдана гордятся своим талантливым земляком, и, конечно же, с нетерпением ждут финал шоу на Первом канале. Глава администрации Грязинского муниципального района Владимир Рощупкин отметил: «Мы уделяем большое значение развитию детских талантов. Вот и Богдана в четыре года привели в Центр культурного развития, где мальчик занимался на протяжении шести лет в образцовом вокальном ансамбле «Радуга». Занятия в этом коллективе помогли лучше развить его вокальные данные». 

Отметим, что благодаря победе в кастинге шоу на Первом канале Богдана без конкурса включили в состав московского сводного хора «Лучший голос Земли», и теперь он будет выступать на главных площадках страны.

Новый сезон шоу «Голос. Дети» стартует 5 сентября на Первом канале. Давайте все вместе болеть за нашего земляка — Богдана Белова!

благотворительность
Фонд «Милосердие»

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабушка
4 минуты назад
Слышала по ТВ этого мальчика с народной песней… Великолепно… дай Бог ему всего доброго…
Ответить
Умничка!
11 минут назад
Молодец!
Ответить
Богдан,
31 минуту назад
Ты молодец!Успехов тебе и здоровья.Так держать!!!!
Ответить
