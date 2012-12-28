Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию

Благотворительный фонд «Милосердие» помог юному вокалисту в подготовке к финалу кастинга шоу «Голос. Дети»



Богдану Белову недавно исполнилось 11 лет. С четырех лет он занимается вокалом и достиг невероятных высот. Он — первый ребёнок из Липецкой области, который выступил со своим номером в Государственном Кремлёвском дворце и дошел до гранд-финала международного конкурса «Лучший голос Земли».Богдан живет в Грязях, с недавних пор занимается вокалом с липецкими педагогами. Его голос уже услышала вся Россия. К десяти годам он одержал победу более чем в 20-ти вокальных конкурсах и вошел в список «20 лучших голосов Земли».Минувшим летом Богдан прошел отборочный этап на шоу «Голос. Дети» и вышел в финал. В течение десяти дней с финалистами работали лучшие продюсеры и преподаватели. Именно тогда фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, помог Богдану и его родителям с организацией поездки в Москву.В родном городе Богдана гордятся своим талантливым земляком, и, конечно же, с нетерпением ждут финал шоу на Первом канале. Глава администрации Грязинского муниципального района Владимир Рощупкин отметил: «Мы уделяем большое значение развитию детских талантов. Вот и Богдана в четыре года привели в Центр культурного развития, где мальчик занимался на протяжении шести лет в образцовом вокальном ансамбле «Радуга». Занятия в этом коллективе помогли лучше развить его вокальные данные».Отметим, что благодаря победе в кастинге шоу на Первом канале Богдана без конкурса включили в состав московского сводного хора «Лучший голос Земли», и теперь он будет выступать на главных площадках страны.Новый сезон шоу «Голос. Дети» стартует 5 сентября на Первом канале. Давайте все вместе болеть за нашего земляка — Богдана Белова!