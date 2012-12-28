Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Улица объята дымом.
Рядом с точкой общественного питания разворачиваются силы пожарной охраны.
Причина пожара в кафе быстрого питания пока неизвестна, её будут устанавливать уже после того, как справятся с бедствием.
Очевидцы утверждают, что перед возгоранием слышали звук, похожий на хлопок. Возможно, произошло короткое замыкание или не выдержало оборудование.
