На улице Неделина горит кафе быстрого питания

Улица объята дымом.

Причина пожара в кафе быстрого питания пока неизвестна, её будут устанавливать уже после того, как справятся с бедствием.







Очевидцы утверждают, что перед возгоранием слышали звук, похожий на хлопок. Возможно, произошло короткое замыкание или не выдержало оборудование.





Улица Неделина сейчас объята пламенем: машины двигаются словно в тумане, прохожие стараются не задохнутся от едкого запаха.Рядом с точкой общественного питания разворачиваются силы пожарной охраны.