Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять

25-летний нарушитель был лишен прав в конце мая. Теперь ему грозит уголовное дело.

О погоне за пьяным водителем без прав рассказали сегодня в областном управлении МВД. Ночью 24 августа на улице Ильича в Липецке экипаж ДПС обратил внимание на вилявший автомобиль «УАЗ». Когда полицейские подали сигнал об остановке, водитель проигнорировал требование и резко увеличил скорость.Началась погоня, во время которой водитель совершал опасные маневры и дважды выезжал на встречную полосу.«Поскольку действия водителя создавали реальную угрозу для жизни других участников движения, инспекторы ДПС применили табельное оружие: после предупредительного выстрела в воздух был открыт огонь по колесам автомобиля. Нарушитель не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и был задержан. Им оказался 25-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в полиции.Проверка показала, что в конце мая липчанин был лишен водительских прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде.В отношении нарушителя составлены семь протоколов по пяти статьям КоАП РФ, включая управление автомобилем без прав и невыполнение требования об остановке.Решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по статье 264.1 УК РФ, его автомобиль помещен на специализированную стоянку.