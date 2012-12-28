Все новости
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Общество
В липецком медвузе оборудованы симуляционный центр и маленький аналог фармзавода
Общество
42-летний мужчина разбил кирпичом автомобиль сына соседа
Происшествия
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
В устье реки Липовки рисуют птиц
Общество
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Происшествия
Провал за провалом: через суд требуют устранить дефекты на дороге по улице 50 лет НЛМК
Общество
Лишь 20 заявок подано на участие в программе «Мой двор» на 2026 год
Общество
Гроза ожидается в ближайшие часы
Погода в Липецке
Евгения Фрай: «Считаю, что это был классный депутатский созыв. Спасибо всем!»
Общество
Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в садовом домике
Происшествия
Возможности оздоровления своих сотрудников обсудили участники HR-клуба
Общество
Происшествия
261
25 минут назад
2

Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять

25-летний нарушитель был лишен прав в конце мая. Теперь ему грозит уголовное дело.

О погоне за пьяным водителем без прав рассказали сегодня в областном управлении МВД. Ночью 24 августа на улице Ильича в Липецке экипаж ДПС обратил внимание на вилявший автомобиль «УАЗ». Когда полицейские подали сигнал об остановке, водитель проигнорировал требование и резко увеличил скорость.

Началась погоня, во время которой водитель совершал опасные маневры и дважды выезжал на встречную полосу.

«Поскольку действия водителя создавали реальную угрозу для жизни других участников движения, инспекторы ДПС применили табельное оружие: после предупредительного выстрела в воздух был открыт огонь по колесам автомобиля. Нарушитель не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и был задержан. Им оказался 25-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в полиции.

Проверка показала, что в конце мая липчанин был лишен водительских прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде.

В отношении нарушителя составлены семь протоколов по пяти статьям КоАП РФ, включая управление автомобилем без прав и невыполнение требования об остановке.

Решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по статье 264.1 УК РФ, его автомобиль помещен на специализированную стоянку.
погоня
0
0
1
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нормальный
2 минуты назад
Столб или дерево ждут встречи с ним, как и с любым пьяным за рулем.
Ответить
Бабка Первая
7 минут назад
Мне понятно, что остаться без машины - это очень больно) И что садятся за руль с надеждой, что пронесёт. Но объясните! Когда гаишники требуют остановиться - зачем удирать? Много ли случаев, что от погони отрывались и оставались без проблем? Неужели в 25 лет мозг так уже усох, что не просчитывает наперёд последствия?
Ответить
