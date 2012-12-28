20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
261
25 минут назад
2
Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять
25-летний нарушитель был лишен прав в конце мая. Теперь ему грозит уголовное дело.
Началась погоня, во время которой водитель совершал опасные маневры и дважды выезжал на встречную полосу.
«Поскольку действия водителя создавали реальную угрозу для жизни других участников движения, инспекторы ДПС применили табельное оружие: после предупредительного выстрела в воздух был открыт огонь по колесам автомобиля. Нарушитель не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и был задержан. Им оказался 25-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в полиции.
Проверка показала, что в конце мая липчанин был лишен водительских прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде.
В отношении нарушителя составлены семь протоколов по пяти статьям КоАП РФ, включая управление автомобилем без прав и невыполнение требования об остановке.
Решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по статье 264.1 УК РФ, его автомобиль помещен на специализированную стоянку.
Комментарии (2)