Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области

Не исключено, что молоко завозят с территорий, на которых бушует лейкоз.

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям начало проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области. Поводом послужила коллективная жалоба жителей Добринского района области на уличную торговлю молоком, которое привозят неизвестно откуда.Граждане сообщили в Россельхознадзор, что несанкционированная торговля велась в селах района с автомобилей, прибывших из соседнего региона.«Есть предположение, что в хозяйствах, которые находятся в тех населенных пунктах, действует карантин в связи с выявлением лейкоза крупного рогатого скота. В настоящее время сотрудниками управления проводится проверка фактов, изложенные в обращении», — говорится в сообщении ведомства.Россельхознадзор предупреждает, что приобретение молока у частных лиц в местах несанкционированной торговли несет угрозу здоровью, так как может привести к заражению опасными заболеваниями, включая туберкулез, бруцеллез, сибирскую язву, ящур, а также вирусом лейкоза крупного рогатого скота.Фото: vk.com/public211146079