Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
После возмущения мэра «РИР Энерго» восстановила подачу горячей воды в 36 липецких многоэтажек
Общество
«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей
Происшествия
В устье реки Липовки рисуют птиц
Общество
Снять кольца 30-летнему мужчине и 44-летней женщине помогли спасатели
Общество
В Липецкой области арестовали контрафактные «Dior», «Chanel» и «Adidas»
Общество
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в садовом домике
Происшествия
Мальчик и женщина попали под автомобили: оба госпитализированы
Происшествия
Общество
448
47 минут назад
5

Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области

Не исключено, что молоко завозят с территорий, на которых бушует лейкоз.

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям начало проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области. Поводом послужила коллективная жалоба жителей Добринского района области на уличную торговлю молоком, которое привозят неизвестно откуда.

Граждане сообщили в Россельхознадзор, что несанкционированная торговля велась в селах района с автомобилей, прибывших из соседнего региона.

«Есть предположение, что в хозяйствах, которые находятся в тех населенных пунктах, действует карантин в связи с выявлением лейкоза крупного рогатого скота. В настоящее время сотрудниками управления проводится проверка фактов, изложенные в обращении», — говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор предупреждает, что приобретение молока у частных лиц в местах несанкционированной торговли несет угрозу здоровью, так как может привести к заражению опасными заболеваниями, включая туберкулез, бруцеллез, сибирскую язву, ящур, а также вирусом лейкоза крупного рогатого скота.

Фото: vk.com/public211146079
несанкционированная торговля
молоко
0
0
0
1
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
6 минут назад
Пусть липетцк тоже по чаще проверят ?
Ответить
Видел молоковоз
10 минут назад
Прицеп к Шевроле нива после продажи молока эта бочка приезжала на мойку самообслуживания на московской где азс Лукойл и водитель промывал эту бочку на Мойке. Хотите верьте хотите нет, но даже сам фотку делал.
Ответить
123
26 минут назад
Вы сначала поймайте . торгующих этим молоком , пока соберетесь уже все продадут
Ответить
Захар
31 минуту назад
из Морковска . Ребята ешьте морковку, будете здоровы и не забудьте заказать товар на 450 морковок и в итоге получите большую морковку!
Ответить
Потребитель
32 минуты назад
Запретить всю торговлю с машин!!!
Ответить
