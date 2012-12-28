20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Общество
47 минут назад
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Не исключено, что молоко завозят с территорий, на которых бушует лейкоз.
Граждане сообщили в Россельхознадзор, что несанкционированная торговля велась в селах района с автомобилей, прибывших из соседнего региона.
«Есть предположение, что в хозяйствах, которые находятся в тех населенных пунктах, действует карантин в связи с выявлением лейкоза крупного рогатого скота. В настоящее время сотрудниками управления проводится проверка фактов, изложенные в обращении», — говорится в сообщении ведомства.
Россельхознадзор предупреждает, что приобретение молока у частных лиц в местах несанкционированной торговли несет угрозу здоровью, так как может привести к заражению опасными заболеваниями, включая туберкулез, бруцеллез, сибирскую язву, ящур, а также вирусом лейкоза крупного рогатого скота.
Фото: vk.com/public211146079
