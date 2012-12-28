20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Подросток уже попадался полицейским за езду без прав.
Напомним, 15 августа около 18:20 в селе Измалково возле дома №59 на улице Октябрьской 16-летний подросток на мотоцикле «Race» без госномеров сбил 68-летнего мужчину. От полученных травм пенсионер умер, а юный мотоциклист скрылся с места аварии.
Подросток не имел права управления мотоциклом и к тому же уже привлекался к ответственности за езду без прав.
