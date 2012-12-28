Все новости
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
На улице Краснозаводской самосвал провалился в яму
Происшествия
Жители части улиц Липецка остались без света
Общество
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
Общество
«И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта»!
Общество
11-летний мальчик с электросамокатом попал под колёса «Шевроле»
Происшествия
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ
Общество
Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ
Общество
В двойном столкновении на улице Циолковского пострадала 33-летняя женщина
Происшествия
На улице Краснозаводской самосвал провалился в яму
Происшествия
Эксперты проверяют несущую способность лестницы-«заброшки» у педуниверситета
Общество
«Вам посылка»: классическая мошенническая многоходовка лишила липчанку жилья и денег
Происшествия
В районе Карьера и на одной из центральных улиц отключат холодную воду
Общество
22-летняя липчанка обокрала пенсионерку
Происшествия
Выходные в Липецке: тысячи людей без воды, петь будут даже улицы
Общество
Всю ночь в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
Общество
На одной улице Матырского отключат воду
Общество
Скоро в школу: для липчан работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров
Общество
Общество
11
6 минут назад

Несовершеннолетний мотоциклист в Измалково насмерть сбил пенсионера

Трагический вечер: два пострадавших и погибший из-за несовершеннолетних водителей



В селе Измалково на улице Октябрьской 16-летний житель Липецка на мотоцикле Race сбил 68-летнего пешехода. Пожилой мужчина скончался от полученных травм.
Подросток уже привлекался к ответственности за езду без прав. Теперь ему грозит уголовное дело.
Расследование передано в следственные органы.


В селе Бигильдино (Данковский район) 15-летний водитель мопеда Альфа сбил 14-летнюю девочку. К счастью, школьница отделалась травмами без госпитализации.


Под утро 16 августа в Тербунском районе на трассе Хлевное-Тербуны произошло столкновение мопеда Альфа и автомобиля KAIYI Е5. 16-летний водитель мопеда получил травмы.

Все подростки управляли транспортом без прав, что привело к тяжёлым последствиям.

По всем случаям проводятся проверки. Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
