Общество
11
6 минут назад
Несовершеннолетний мотоциклист в Измалково насмерть сбил пенсионера
Трагический вечер: два пострадавших и погибший из-за несовершеннолетних водителей
В селе Измалково на улице Октябрьской 16-летний житель Липецка на мотоцикле Race сбил 68-летнего пешехода. Пожилой мужчина скончался от полученных травм.
Подросток уже привлекался к ответственности за езду без прав. Теперь ему грозит уголовное дело.
Расследование передано в следственные органы.
В селе Бигильдино (Данковский район) 15-летний водитель мопеда Альфа сбил 14-летнюю девочку. К счастью, школьница отделалась травмами без госпитализации.
Под утро 16 августа в Тербунском районе на трассе Хлевное-Тербуны произошло столкновение мопеда Альфа и автомобиля KAIYI Е5. 16-летний водитель мопеда получил травмы.
Все подростки управляли транспортом без прав, что привело к тяжёлым последствиям.
По всем случаям проводятся проверки. Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
