Семилетний самокатчик попал под автомобиль в Ельце

Днем 25 августа на улице Орджоникидзе в Ельце автомобиль «Тойота Камри» под управлением 27-летнего мужчина наехал на семилетнего самокатчика.Как сообщает Госавтоинспекция Липецкой области, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.«7-летнего мальчика с травмами доставили в больницу. Причины и условия дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования», — рассказали в ГАИ.