20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
164
38 минут назад
4
Семилетний самокатчик попал под автомобиль в Ельце
Ребенок госпитализирован.
Как сообщает Госавтоинспекция Липецкой области, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
«7-летнего мальчика с травмами доставили в больницу. Причины и условия дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования», — рассказали в ГАИ.
0
1
2
0
0
Комментарии (4)