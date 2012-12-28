Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч

Возбуждено уголовное дело о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.



Данковские полицейские отыскали школьников, которые 22 июля вытащили из призового автомата в торговом центре 37 тысяч рублей. Когда 14-летних мальчиков нашли, от всей суммы у них осталось всего восемь тысяч.В отношении подростков возбуждено уголовное дело о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Самая мягкое наказание по такому обвинению — штраф до 200 тысяч рублей.