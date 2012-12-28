Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Тамбовские болельщики возненавидели липецкий «Металлург»?
Спорт
Двое липчан вернулись из украинского плена
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»
Спорт
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
Липецкая школьница выполнила норматив мастера спорта по стрельбе
Спорт
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Здоровье
В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей
Общество
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
Происшествия
Читать все
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая школьница выполнила норматив мастера спорта по стрельбе
Спорт
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей
Общество
Двое липчан вернулись из украинского плена
Общество
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
В Липецкой области от клещей пострадал уже 5281 человек
Здоровье
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Здоровье
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
326
19 минут назад
2

Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч

Возбуждено уголовное дело о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Данковские полицейские отыскали школьников, которые 22 июля вытащили из призового автомата в торговом центре  37 тысяч рублей.  Когда 14-летних мальчиков нашли, от всей суммы у них осталось всего восемь тысяч. 

В отношении подростков возбуждено уголовное дело о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Самая мягкое наказание по такому обвинению — штраф до 200 тысяч рублей.

кража
0
0
1
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Интересно?
7 минут назад
Кто-то выигрывал в этом автомате гаджеты айфон часы деньги?
Ответить
странно
10 минут назад
Краже?? Там же открыто все лежало, подходи бери кому сколько нужно, они и взяли сколько им надо было..
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить