Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Возбуждено уголовное дело о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Самая мягкое наказание по такому обвинению — штраф до 200 тысяч рублей.
