Займы под залог имущества предлагали нелегально

Липчан предупреждают: нелегальные кредиторы могут утаить важные условия сделки, а потом требовать штрафы и пени.

В перовом полугодии Банк России выявил в Липецкой области шесть компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности.«В основном, нелегальные кредиторы в Липецкой области маскировались под ломбарды и предлагали людям займы под залог имущества, не имея разрешения на эту деятельность. А одна организация незаконно использовала в наименовании словосочетание «микрокредитная компания», тем самым вводила людей в заблуждение», рассказали в пресс-службе Липецкого Отделения Банка России.Сведения о нелегальных компаниях и лицах переданы в уполномоченные органы для принятия мер. Наименования и бренды организаций, их сайты и адреса внесены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который ежедневно обновляется на сайте Банка России. Сейчас в этом реестре фигурируют более 22,8 тысячи организаций со всей страны. При этом список не содержит сведений о физлицах и индивидуальных предпринимателях.В целом по России за шесть месяцев выявлено свыше четырех тысяч мошеннических и нелегальных проектов. Это на 20% больше, чем год назад. Часто аферисты создавали несколько связанных проектов под разными брендами для обхода блокировки сайтов. Тем не менее, по инициативе Банка России заблокировано 11 тысячи интернет-ресурсов, принадлежавших нелегальным компаниям. В отношении организаторов таких проектов возбуждено более 200 административных дел за незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов и принято свыше 300 других мер реагирования.Липчан предупреждают: нелегальные кредиторы могут утаить важные условия сделки, а потом требовать штрафы и пени. Прежде чем обратиться за кредитом или займом, проверьте, легально ли выбранная вами организация оказывает финансовые услуги. Это можно сделать самостоятельно на сайте Банка России.