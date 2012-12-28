$80.35
€93.56
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
На территории области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
В районах Тракторного, Карьера, Студгородка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и до +25
Погода в Липецке
Грузовик опрокинулся на трассе «Дон»: водитель — в больнице
Происшествия
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$80.35
€93.56
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр
Происшествия
У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне
Общество
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
Читать все
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
В Нижнем парке спустили фонтан
Общество
В районах Тракторного, Карьера, Студгородка отключат холодную воду
Общество
Поджигатель-неудачник получил два года колонии-поселения
Происшествия
Липецкая вечЁрка: зарезанный мужчина, осыпающийся дом и школьные воспоминания
Общество
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
На территории области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Читать все
Происшествия
260
сегодня, 00:00
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявлен в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском и Измалковском районах. Ранее на территории всей Липецкой области был объявлен желтый уровень «Воздушная опасность».
UPD.
Красный уровень отменен в 0:20.
воздушная тревога
БПЛА
0
1
3
0
0
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии