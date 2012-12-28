Все новости
В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Липецкий зоопарк вновь принимает яблоки
Общество
Спорт
149
сегодня, 18:59

Фомичёв не смог дожать, Бугакову не понравилось судейство

Пресс-конференция главных тренеров.

«Металлург» отобрал очки в гостях у лидера (на тот момент) подгруппы №3 «Динамо» из Санкт-Петербурга – 2:2.

- В первом тайме мы многовато проигрывали верховых единоборств и подборов, из-за чего и пропустили, - прокомментировал после игры главный тренер Дмитрий Бугаков. - Но зато забили два мяча в быстрых переходах из обороны к атаке. Во втором тайме перестроились, и уже мы владели нитью игры – до удаления. Оставшись вдесятером, были вынуждены больше обороняться, при этом сами рассчитывали на быстрые атаки, но к сожалению, у нас их было не так много.

Хочу сказать большое спасибо ребятам, которые после тяжёлой дороги (14 часов в автобусе, прим.) выложились на все сто и даже больше процентов. Провели хороший достойный матч. Мы не отбивались от атак лидера, а предложили свои контраргументы.

- Как вам судейство в сегодняшнем матче?

- (тщательно подбирая слова) Не было последовательности в действиях арбитра. Какие-то моменты свистели, другие такие же – пропускали. И тренерам было тяжело определить – где было нарушение в трактовке арбитра, а где его не было. И игроки тоже не понимали – где грань дозволенной борьбы. Чувствовались симпатии к хозяевам, раньше про это так и говорили – «домашнее судейство».

Наставник динамовцев Александр Фомичёв, который в 2009 году выступал за «Металлург» в первой лиге, сказал.

- Хорошая игра обеих команд, которые является одними из лидеров. И мы, и гости хотели победить, а победила дружба. «Металлург» - хорошая команда, хороший тренерский штаб: ребята отыграли в своё время за Липецк, видно как они переживают за команду. Но имея такие подходы к воротам, как у нас сегодня, мы должны были дожимать соперника. Увы, не получилось.



Полностью ответы тренеров можно увидеть в видеофайлах.

Во втором круге у «Металлурга» 3 победы и 1 ничья. У команды 18 игр 35 очков и 3-е место в турнирной таблице. Завтра «сталевары» играют в Тамбове на кубок России, а следующая игра дома в воскресенье, 24 августа, начало в 17:00.

Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков.
