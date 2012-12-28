Фомичёв не смог дожать, Бугакову не понравилось судейство

Пресс-конференция главных тренеров.

Хочу сказать большое спасибо ребятам, которые после тяжёлой дороги (14 часов в автобусе, прим.) выложились на все сто и даже больше процентов. Провели хороший достойный матч. Мы не отбивались от атак лидера, а предложили свои контраргументы.





- Как вам судейство в сегодняшнем матче?





- (тщательно подбирая слова) Не было последовательности в действиях арбитра. Какие-то моменты свистели, другие такие же – пропускали. И тренерам было тяжело определить – где было нарушение в трактовке арбитра, а где его не было. И игроки тоже не понимали – где грань дозволенной борьбы. Чувствовались симпатии к хозяевам, раньше про это так и говорили – «домашнее судейство».





Наставник динамовцев Александр Фомичёв, который в 2009 году выступал за «Металлург» в первой лиге, сказал.





- Хорошая игра обеих команд, которые является одними из лидеров. И мы, и гости хотели победить, а победила дружба. «Металлург» - хорошая команда, хороший тренерский штаб: ребята отыграли в своё время за Липецк, видно как они переживают за команду. Но имея такие подходы к воротам, как у нас сегодня, мы должны были дожимать соперника. Увы, не получилось.





Полностью ответы тренеров можно увидеть в видеофайлах.





Во втором круге у «Металлурга» 3 победы и 1 ничья. У команды 18 игр 35 очков и 3-е место в турнирной таблице. Завтра «сталевары» играют в Тамбове на кубок России, а следующая игра дома в воскресенье, 24 августа, начало в 17:00.



