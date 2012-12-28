В районах Дикого, Тракторного, Сокола отключат холодную воду

Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Общество
сегодня, 16:42
Причиной неудобств 15 августа, связанных с перебоями холодной воды, станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». Подачу холодной воды ограничат жителям Дикого, Тракторного, Сокола и трех улиц центральной части Липецка.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, №№ 19, 23 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 1а в переулке Вишневом, № 22 по улице Комсомольской, №№ 33, 33б, 35, 35а по улице Плеханова, № 17 по улице Желябова, № 3 на площади Плеханова, №№ 27-59 по улице Баумана, в частном секторе улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 2-й Крымской, 1-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Ново-Весовой, Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Карбышева, Мешкова, Пожарского, Лавочкина, в переулках Кочубея, Вишневом.
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ново-Весовая, 19, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
