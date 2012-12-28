Все новости
Общество
422
сегодня, 16:42
1

В районах Дикого, Тракторного, Сокола отключат холодную воду

Причиной неудобств 15 августа, связанных с перебоями холодной воды, станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». Подачу холодной воды ограничат жителям Дикого, Тракторного, Сокола и трех улиц центральной части Липецка. 

С 09:00 и до завершения работ без холодной воды останутся жители частного сектора Тракторного – на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, по поезду Ильича, в переулках 1-м Лесном, 2-м Лесном, Линейном, 2-м Моторном, Моторном, Театральном, 2-м Театральном, Садовом, 2-м Садовом, Спортивном.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, №№ 19, 23 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 1а в переулке Вишневом, № 22 по улице Комсомольской, №№ 33, 33б, 35, 35а по улице Плеханова, № 17 по улице Желябова, № 3 на площади Плеханова, №№ 27-59 по улице Баумана, в частном секторе улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 2-й Крымской, 1-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Ново-Весовой, Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Карбышева, Мешкова, Пожарского, Лавочкина, в переулках Кочубея, Вишневом. 

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ново-Весовая, 19, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
0
0
1
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Подскажу.
сегодня, 16:56
Еще им свет отключите чтоб гадости всякие неписали.
Ответить
