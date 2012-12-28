«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
сегодня, 15:11
В Матырском пара подралась прямо на проезжей части
Водители проезжавших машин не вмешивались, прохожие — тоже, и только в соцсетях задавались вопросом: «Куда обратиться?».
«Подскажите, куда позвонить? Есть ли у нас участковый?», — задается вопросом автор видео в сообществе «Подслушано Матырский».
В комментариях ему дали номер телефона «дежурки» УМВД, а кто-то — телефон федерации спортивной борьбы.
В УМВД России по Липецкой области сообщили, что обращений в полицию по этой драке не поступало.
