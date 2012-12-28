Все новости
Происшествия
1140
сегодня, 15:11
11

В Матырском пара подралась прямо на проезжей части

Водители проезжавших машин не вмешивались, прохожие — тоже, и только в соцсетях задавались вопросом: «Куда обратиться?».

Сегодня около полудня на проезжей части улицы Энергостроителей подрались двое, причем борьба продолжалась и в партере и уставшие, возможно нетрезвые спарринг-партнеры даже прикладывались на отдых. По утверждению автора видео, это были двое мужчин, хотя по видео определить, какого пола «второй номер» — нельзя.

«Подскажите, куда позвонить? Есть ли у нас участковый?», — задается вопросом автор видео в сообществе «Подслушано Матырский».

В комментариях ему дали номер телефона «дежурки» УМВД, а кто-то — телефон федерации спортивной борьбы.

В УМВД России по Липецкой области сообщили, что обращений в полицию по этой драке не поступало.
Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Э
1 минуту назад
Так видно же, что это М и Ж. И снимают для тикитока. А если остановиться, помочь попадёшь в "стрим" на "развод" . Поколение дебилоидов...
Ответить
Флешмоб
9 минут назад
Милые бранятся - только тешатся. Два сапога - пара. С милым браниться, что водицы напиться. Кто ещё какие пословицы и поговорки знает в тему? Присоединяйтесь.
Ответить
С Дачного
16 минут назад
Если у нас куда по экстренному номеру и дозвонишся то ожидать приезда служб два часа приходится, скорая через два приезжает, полиция ещё дольше если вообще *
Ответить
Нюра
37 минут назад
Блогеры контент делают.
Ответить
Кирилловна
45 минут назад
Что такое пьют, чтобы так сходить с ума?
Ответить
Липчанин 1
46 минут назад
Всё чинно и благородно.
Ответить
Точно
48 минут назад
Александр, европейские ценности..
Ответить
Житель
5 минут назад
липецкие может быть? при чем тут Европа?
Ответить
Бабка Первая
49 минут назад
Похоже, там всё по согласию. Вяленько, нежненько...
Ответить
National. Geographic
51 минуту назад
Особый вид ленивцев.
Ответить
Александр
53 минуты назад
Это брачные игры!
Ответить
