В Матырском пара подралась прямо на проезжей части

Водители проезжавших машин не вмешивались, прохожие — тоже, и только в соцсетях задавались вопросом: «Куда обратиться?».

Сегодня около полудня на проезжей части улицы Энергостроителей подрались двое, причем борьба продолжалась и в партере и уставшие, возможно нетрезвые спарринг-партнеры даже прикладывались на отдых. По утверждению автора видео, это были двое мужчин, хотя по видео определить, какого пола «второй номер» — нельзя.«Подскажите, куда позвонить? Есть ли у нас участковый?», — задается вопросом автор видео в сообществе «Подслушано Матырский».В комментариях ему дали номер телефона «дежурки» УМВД, а кто-то — телефон федерации спортивной борьбы.В УМВД России по Липецкой области сообщили, что обращений в полицию по этой драке не поступало.