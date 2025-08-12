Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Комбайн «Нива» сгорел в Лев-Толстовском районе
Также пожарные тушили жилой дом и бесхозное строение.
В деревне Затишье Задонского района огонь уничтожил треть кровли жилого дома, а в селе Куймань Лебедянского района сгорело бесхозное строение. В обоих случаях на месте работали два пожарных расчета.
