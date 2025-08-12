Комбайн «Нива» сгорел в Лев-Толстовском районе

Также пожарные тушили жилой дом и бесхозное строение.



Утром 11 августа сгорел комбайн «Нива» в селе Троицкое Лев-Толстовского района. Огонь тушил один пожарный расчёт, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В деревне Затишье Задонского района огонь уничтожил треть кровли жилого дома, а в селе Куймань Лебедянского района сгорело бесхозное строение. В обоих случаях на месте работали два пожарных расчета.