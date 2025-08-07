Жилой дом горел в Лебедяни

А в Липецке пожарных вызвали в кафе.



Днем 6 августа на улице Октябрьской в Лебедяни загорелся жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь повредил внутреннюю отделку кухни на четырех квадратных метрах и кровлю на 25-ти.Утром 6 августа в селе Воскресенское Данковского района пожарные потушили огонь на полу бесхозного строения.Тем же утром в центре Липецка пожарные среагировали на вызов из-за подгоревшей пищи в кафе «BOCCA». А днем на улице Красной произошло короткое замыкание. Вечером вдоль автодороги «Чаплыгин — Воскресенское» пожарные тушили горящий мусор.