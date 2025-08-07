Сегодня в Липецке: развенчиваем миф, что женщины гораздо дольше собираются на работу и прощай, горячая вода
42 минуты назад
Жилой дом горел в Лебедяни
А в Липецке пожарных вызвали в кафе.
Огонь повредил внутреннюю отделку кухни на четырех квадратных метрах и кровлю на 25-ти.
Утром 6 августа в селе Воскресенское Данковского района пожарные потушили огонь на полу бесхозного строения.
Тем же утром в центре Липецка пожарные среагировали на вызов из-за подгоревшей пищи в кафе «BOCCA». А днем на улице Красной произошло короткое замыкание. Вечером вдоль автодороги «Чаплыгин — Воскресенское» пожарные тушили горящий мусор.
