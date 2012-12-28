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сегодня, 09:10

«УАЗ Патриот» сгорел в Чаплыгинском районе

А в Липецке огонь повредил светофор.

Ночью 4 августа в поселке Рощинский Чаплыгинского района сгорел «УАЗ Патриот». Машину тушили два отделения пожарной охраны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Также днем 2 августа в селе Донские Избищи Лебедянского района сгорела надворная постройка , а утром 3 августа на остановке «Черешневая» недалеко от Матырского в Липецке огонь повредил светофор.

Кроме того, пожарные дважды тушили мусор и дважды выезжали на вызовы из-за подгоревшей пищи.
МЧС
пожар
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