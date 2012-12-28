Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Жители Липецкой области внесли в программу долгосрочных сбережений более 1,4 миллиарда рублей
Происшествия
372
сегодня, 09:10
«УАЗ Патриот» сгорел в Чаплыгинском районе
А в Липецке огонь повредил светофор.
Также днем 2 августа в селе Донские Избищи Лебедянского района сгорела надворная постройка , а утром 3 августа на остановке «Черешневая» недалеко от Матырского в Липецке огонь повредил светофор.
Кроме того, пожарные дважды тушили мусор и дважды выезжали на вызовы из-за подгоревшей пищи.
0
1
0
1
3
Комментарии