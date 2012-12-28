«УАЗ Патриот» сгорел в Чаплыгинском районе

А в Липецке огонь повредил светофор.



Ночью 4 августа в поселке Рощинский Чаплыгинского района сгорел «УАЗ Патриот». Машину тушили два отделения пожарной охраны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также днем 2 августа в селе Донские Избищи Лебедянского района сгорела надворная постройка , а утром 3 августа на остановке «Черешневая» недалеко от Матырского в Липецке огонь повредил светофор.Кроме того, пожарные дважды тушили мусор и дважды выезжали на вызовы из-за подгоревшей пищи.