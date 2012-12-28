Липчанину ужесточили наказание за разбойное нападение на пенсионерку в Брянской области
Либо журавль в небе, либо синица в руках: в округе Евгении Фрай выбирали модель детской площадки
Происшествия
1289
сегодня, 10:35
7
Грузовики не поделили дорогу
Как сообщили GOROD48 пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадавших в аварии нет, грузовики получили механические повреждения. По предварительным данным, один из водителей не учел дистанцию и врезался в машину, которая ехала перед ним.
Видео: vk.com/lebedyan_live
0
0
2
1
2
Комментарии (7)