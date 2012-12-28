Грузовики не поделили дорогу

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У поворота на Куймань накануне столкнулись два грузовика «Шакман». Аварию сняли на видео проезжающие мимо водители.Как сообщили GOROD48 пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадавших в аварии нет, грузовики получили механические повреждения. По предварительным данным, один из водителей не учел дистанцию и врезался в машину, которая ехала перед ним.

Видео: vk.com/lebedyan_live





