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Происшествия
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сегодня, 10:18
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Работника депо в Ельце поймали на краже цветмета с локомотива
Сотрудник локомотивного депо попытался вынести украденные детали из цветного металла, но был задержан транспортной полицией.
Как установили правоохранители, 30-летний работник депо в течение нескольких дней похищал контактные мостики и скобы из высоковольтной камеры локомотива. Украденное он прятал в карманах куртки, а затем перекладывал в свой инструментальный ящик.
Злоумышленник был задержан при попытке вынести похищенное с территории депо. По его словам, он планировал сдать детали в пункт приема цветного металла.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). В качестве меры пресечения ему избрано обязательство о явке.
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