Работника депо в Ельце поймали на краже цветмета с локомотива

Сотрудник локомотивного депо попытался вынести украденные детали из цветного металла, но был задержан транспортной полицией.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Елецкого линейного отдела МВД на транспорте пресекли кражу медесодержащих деталей с тепловоза, находившегося на территории депо «Елец-Северной»

Как установили правоохранители, 30-летний работник депо в течение нескольких дней похищал контактные мостики и скобы из высоковольтной камеры локомотива. Украденное он прятал в карманах куртки, а затем перекладывал в свой инструментальный ящик.Злоумышленник был задержан при попытке вынести похищенное с территории депо. По его словам, он планировал сдать детали в пункт приема цветного металла.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). В качестве меры пресечения ему избрано обязательство о явке.