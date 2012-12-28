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В России
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сегодня, 10:03
В РФ с 1 августа вводят новые правила прохождения медкомиссии водителями
В России с 1 августа водители после прохождения медкомиссии получат не бумажный, а электронный документ.
«С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое», — рассказал Шкуматов.
Эксперт также предположил, что после прохождения медкомиссии водитель, возможно, будет показывать QR-код в психиатрический и наркологический диспансеры, а учреждения, в свою очередь, внесут данные автовладельца в свои базы.
«В любом случае сам факт перехода справки в электронный вид — это плюс. В регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность. Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной. Так что порядок в этом вопросе наконец-то наводится», — резюмировал эксперт.
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