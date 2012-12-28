Посетитель едва не задушил сотрудницу аптеки

Из-за лекарства.

Вечером 27 июля в круглосуточную аптеку на улице Водопьянова зашел мужчина и попросил у 46-летнего фармацевта продать ему противоэпилептическое средство. Она отказала ему, так как лекарство можно приобрести только по рецепту.Разозлившись отказом мужчина пнул ногой пластиковую дверь кассовой зоны, за которой стояла женщина, и попытался просунуть руку в кассу. Фармацевт хотела его оттолкнуть, но он схватил её за шею и попытался душить. Женщина удалось выскользнуть из его рук и нажать на кнопку тревожной сигнализации.Она выбежала из аптеки, как и посетитель. На улице один из постоянных клиентов бросился за злоумышленником, который забежал в ближайший бар. Неравнодушный гражданин и прибывшие сотрудники полиции его задержали. Им оказался неработающий ранее судимый 40-летний липчанин.Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дела по статье «Грабеж», которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.