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Происшествия
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26 минут назад
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Посетитель едва не задушил сотрудницу аптеки
Из-за лекарства.
Разозлившись отказом мужчина пнул ногой пластиковую дверь кассовой зоны, за которой стояла женщина, и попытался просунуть руку в кассу. Фармацевт хотела его оттолкнуть, но он схватил её за шею и попытался душить. Женщина удалось выскользнуть из его рук и нажать на кнопку тревожной сигнализации.
Она выбежала из аптеки, как и посетитель. На улице один из постоянных клиентов бросился за злоумышленником, который забежал в ближайший бар. Неравнодушный гражданин и прибывшие сотрудники полиции его задержали. Им оказался неработающий ранее судимый 40-летний липчанин.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дела по статье «Грабеж», которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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