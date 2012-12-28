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36 минут назад
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Курьера мошенников с 1,6 млн рублей сбережений пенсионеров задержали в Липецкой области

Полицейские пресекли деятельность аферистов, обманом похитивших деньги у двух пожилых жителей региона.

В Липецкой области правоохранители задержали 21-летнего москвича, подозреваемого в работе курьером мошеннической группы.

Молодой человек похитил в общей сложности 1,6 млн рублей у двух пенсионеров — 78-летнего жителя поселка Лев Толстой и 76-летней женщины из Добринки.

Как установили полицейские, преступники действовали по классической схеме: сначала неизвестная женщина, представившаяся сотрудником военной прокуратуры, убедила пожилых людей, что их сбережения находятся под угрозой.

— Звонившая сообщила пожилым людям, что якобы кто-то завладел их персональными данными и от их имени попытался перевести деньги на финансирование запрещенных организаций. Под предлогом сохранения сбережений собеседница убедила пенсионеров обналичить все свои накопления и передать их курьеру. Граждане доверились и отдали в общей сложности 1,6 млн рублей. Во время работы по сообщениям о мошенничествах полицейские установили, что к потерпевшим за деньгами приходил один и тот же молодой человек. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области совместно с коллегами из ОМВД России по Добринскому району задержали подозреваемого, — рассказали в УМВД России по Липецкой области.

Задержание произошло, когда подозреваемый пытался уехать в другой район на такси. При нем были обнаружены и изъяты все похищенные средства. Возбуждены уголовные дела, задержанный помещен под стражу. Полиция продолжает работу по установлению других участников преступной группы.
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Комментарии (3)

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Буша
6 минут назад
Одни бестолковые, а другие - ПОДЛЫЕ, в 21 год ни совести , ни чести....А ума с гулькин нос...
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Бабка Первая
12 минут назад
Надо же, мошенники не всё подчистую гребут, а таксу применяют)
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САИ
29 минут назад
Да что же люди такие (бестолковые) готовы любому встречному аферисту отдать свои накопления!?
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