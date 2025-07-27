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сегодня, 22:15
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Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей

Спасатели рекомендуют отбиваться от летучих мышей при помощи яркого света и ставить антимоскитные сетки.

За прошедшие сутки городских спасателей испуганные липчане дважды поднимали ночью, чтобы выгнать из квартиры непрошенных «бэтменов».

Ночные вызовы поступали из домов 7/3 на улице Терешковой и Зегеля 13а.

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Чтобы не проводить тревожную ночь и не поднимать на ноги спасательные службы из-за рукокрылых, в ГО и ЧС Липецка рекомендуют устанавливать на окна антимоскитные сетки, включать яркий свет перед сном, так как летучие мыши боятся яркого света, и не оставлять по ночам открытыми окна и балконы.
летучая мышь
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Комментарии (1)

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Медведь .
55 минут назад
Почему не включают сирену чтобы отпугивать мышей , больше она ни на что не годится . У соседки по ночам кричит 2 летний внучок говорит что боится беспилотников .
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