Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей

Спасатели рекомендуют отбиваться от летучих мышей при помощи яркого света и ставить антимоскитные сетки.

За прошедшие сутки городских спасателей испуганные липчане дважды поднимали ночью, чтобы выгнать из квартиры непрошенных «бэтменов».Ночные вызовы поступали из домов 7/3 на улице Терешковой и Зегеля 13а.Чтобы не проводить тревожную ночь и не поднимать на ноги спасательные службы из-за рукокрылых, в ГО и ЧС Липецка рекомендуют устанавливать на окна антимоскитные сетки, включать яркий свет перед сном, так как летучие мыши боятся яркого света, и не оставлять по ночам открытыми окна и балконы.