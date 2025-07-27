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Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Происшествия
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сегодня, 22:15
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Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Спасатели рекомендуют отбиваться от летучих мышей при помощи яркого света и ставить антимоскитные сетки.
Ночные вызовы поступали из домов 7/3 на улице Терешковой и Зегеля 13а.
Чтобы не проводить тревожную ночь и не поднимать на ноги спасательные службы из-за рукокрылых, в ГО и ЧС Липецка рекомендуют устанавливать на окна антимоскитные сетки, включать яркий свет перед сном, так как летучие мыши боятся яркого света, и не оставлять по ночам открытыми окна и балконы.
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