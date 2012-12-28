Липецкая вечЁрка: выпавшая из окна малышка, вернувшиеся из плена и дома с флюгерами

Сегодня, 25 июля, врачи перестали опасаться за жизнь выпавшей из окна малышки, губернатор Игорь Артамонов сообщил о возвращении троих липчан из плена, и GOROD48 оценил красивые дома Липецка.