Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: выпавшая из окна малышка, вернувшиеся из плена и дома с флюгерами
Сегодня, 25 июля, врачи перестали опасаться за жизнь выпавшей из окна малышки, губернатор Игорь Артамонов сообщил о возвращении троих липчан из плена, и GOROD48 оценил красивые дома Липецка.
«Накануне вечером девочке стало лучше и она пришла в себя. Сегодня ее планируют перевести в отделение нейрохирургии. В палате с ней будет находиться мама», — написала региональный министр здравоохранения Анна Маркова в своем Telegram-канале.
По данным GOROD48, беда случилась в благополучной семье. Мама ребенка оставила малышку на попечение бабушки. Та на пару минут отлучилась из комнаты, где находился ребенок, а когда вернулась —- увидела открытое окно: шустрая девочка залезла на диван, перелезла с него на подоконник открытого окна, откуда и упала.
«Скорейшего выздоровления этой девочки, благодарность врачам и божьей помощи её дальнейшей судьбе! Но не будем осуждать бабушку, она и так небось постарела от такого случая, дай им всем терпения, чтобы всё было бы хорошо в дальнейшем!» — написал М.Х.П.
Врачи сегодня расскзазали о состоянии семилетней девочки, упавшей с большой высоты на детский площадке у дом, а на улице Стаханова, 59. Ее перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение областной детской больницы. Состояние ребенка врачи оценивают, как средней тяжести — у нее множество переломов.
Через некоторое время девочке предстоит ещё одна операция по удалению фиксирующей конструкции.
«Трое липчан освобождены из украинского плена в ходе недавнего обмена. Сейчас они находятся на территории Беларуси. Ждём их дома вместе с родными. Окажем всю необходимую медико-психологическую помощь. Сделаем всё возможное, чтобы ребята как можно быстрее вернулись к нормальной жизни», — сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Ночью в Липецкой области вновь объявляли воздушную тревогу. К счастью, происшествий зафиксировано не было.
В Ельце установят 18 защитных модулей в местах массового скопления людей. В Липецке такие уже давно стоят, некоторые укрытия горожане даже успели приспособить под склады.
В древнем городе бетонные укрытия установят возле школы № 8 (у Петровского парка), в парке Железнодорожников, у Засосенского рынка, ТЭЦ, на площади Победы, в Городском парке, Детском парке и парке 40-летия Октября.
«Ну и когда прекратится это очковтирательство. Тратят не пойми на что бюджетные деньги. Эти три собачьих будки на сто тысяч населения города погоды не сделают. Будет как в Липецке — превратят в туалеты и хранилище всякого хлама», — возмутился Липчанин.
«Считаю, критикуешь — предлагай. Страшно оказаться на открытом месте без укрытия, и эти убежища хоть что-то. Мир сошёл с ума, и выздоровления на горизонте не видно. Может, будем и дома огораживаться от осколков не только толстыми шторами, но и стальными жалюзи», — ответила ему Бабка Первая.
GOROD48 продолжает выпуск репортажей «Что там внутри?». Очередной мы сняли в красивых липецких многоэтажках: на улице Октябрьской, 1, проспекте Мира, 38 и на улице Толстого, 2.
В выходные ожидается прекрасная погода. По прогнозам синоптиков, днем в Липецке — от +26 до +28 градусов. Возможно жару немного собьет кратковременный дождь.
И обратите внимание, 28 июля с 07:00 до 12:00 перекроют движение через железнодорожный переезд на улице Станционной. Там потребовались дополнительные работы после капитального ремонта железнодорожных путей. Объезд предусмотрен через улицу Гагарина — Лебедянское Шоссе и Опытную станцию.
До 12:00 не будет работать садоводческий маршрут № 23.
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