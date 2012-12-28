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сегодня, 17:00
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В Липецкой области немного дождливо и до +29

26 и 27 июля к Липецкой области приблизится теплый атмосферный фронт балтийского циклона, который принесет с собой кратковременные грозовые дожди. 28 июля осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21 градус тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью переменный, слабый, 2-7 м/сек, днем восточный, усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем – от +24 до +29.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.

День 26 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.
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Комментарии (2)

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nekto
сегодня, 17:44
Дожди уже не нужны, всё перенасыщено ими. Днём 23-25, ночью 13-15 — самое то, что доктор прописал.
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Петрович
сегодня, 17:11
Пусть лучше дожди льют каждый день, чем это жара под тридцать
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