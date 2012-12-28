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Общество
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сегодня, 16:25
Железнодорожный переезд на Станционной временно перекроют
Для проведения дополнительных работ после проведения капитального ремонта железнодорожных путей, 28 июля с 07.00 до 12.00 будет перекрыто движение через железнодорожный переезд на улице Станционной.
В связи с этим произойдут изменения в работе садоводческого маршрута №23.
* Утренние рейсы (до 12:00) отменены
* С 12:00 движение автобусов возобновляется по обычному расписанию
В мэрии Липецка призывают заранее планировать свои поездки.
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