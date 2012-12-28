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сегодня, 07:48
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Ночью в Липецкой области объявлялась воздушная тревога

Действовал желтый и красный уровни опасности.

Сегодня ночью в Липецкой области объявлялся желтый и красный уровни воздушной опасности, действовавшие с 01.24 до 07.04.

Происшествий не зафиксировано.

В соседних регионах и на юге России силы ПВО уничтожили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
воздушная тревога
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
ольга
8 минут назад
От всего сердца благодарю наше ПВО! только вот эти сигналы как то не понятны Можно ли просидеть в анной или туалете 6-7 часов почти каждую ночь? А УТРОМ ТО НА РАБОТУ!!
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Z
16 минут назад
Интернет отключали?
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САИ
27 минут назад
Хотели как лучше (в части организаций убежищь), получилось как всегда. Передвижные убежища загадили, подвалы затоплены, сигналы тревоги для галочки.
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***
16 минут назад
В нашем городе все для галочки, а не для жителей, к сожалению.
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Манеж
48 минут назад
Бежать-то куда ? В подвале вода. Или лишь бы погудеть, а дальше ваши проблемы ?
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Автохам
32 минуты назад
Надо было думать где квартиры покупаете
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Век живу
сегодня, 10:01
Никогда такого не было!!! И вот.
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Лена
сегодня, 09:34
Слава нашей ПВО!
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Алина
сегодня, 08:57
Наверное на всякий случай или чтобы не расслаблялись .
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Правда
сегодня, 08:02
Моё величество в такое время уже спят!Усем доброе утро!
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