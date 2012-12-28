Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Происшествия
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сегодня, 07:48
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Ночью в Липецкой области объявлялась воздушная тревога
Действовал желтый и красный уровни опасности.
Происшествий не зафиксировано.
В соседних регионах и на юге России силы ПВО уничтожили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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