Ночью в Липецкой области объявлялась воздушная тревога

Действовал желтый и красный уровни опасности.

Сегодня ночью в Липецкой области объявлялся желтый и красный уровни воздушной опасности, действовавшие с 01.24 до 07.04.Происшествий не зафиксировано.В соседних регионах и на юге России силы ПВО уничтожили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.