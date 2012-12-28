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1390
сегодня, 10:05
12

Что там внутри: флюгеры, беседки и панорамные площадки

В Липецке строят очень красивые дома.

Очередной выпуск серии «Что там внутри?» мы сняли в липецких многоэтажках: на улице Октябрьской, 1, проспекте Мира, 38 и на улице Толстого, 2.

Это не типовые здания. Архитекторы постарались украсить их используя башенки с флюгерами, романтические беседки и панорамные площадки.

Вы знаете, что от площади Петра Великого до набережной планировалось проложить широкий проспект?

Мы побывали на крышах красивых домов, куда вход для посторонних закрыт.
что там внутри
красивые дома
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
мораль
16 минут назад
создавайте тсж (благо не сложно) и наслаждайтесь жизнью в Своём доме, а не каких-то управляшек левых.
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Старожил города
17 минут назад
Показали какой город Липецк неухоженный , заброшенный , отдельные местечки красивы и только, все остальное убожество и только. Нет ни одной ухоженной улицы , пестрит одна реклама.
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Пафнутий
37 минут назад
да,помню дом на Толстого 2,работал в 2004 г. в СУ-11,длинномер с керамзитом лопатами сгружали часа 3,попотели,но сделали,но с деньгами кинули,обещали прибавку,но пожадничали!
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Лиза
50 минут назад
Спасибо, было интересно посмотреть.
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Викторм
51 минуту назад
На Толстого на столько позорно ободранное здание....
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Липчанин
сегодня, 10:48
Отличное видео,продолжайте,очень интересно.
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горожанин
сегодня, 10:45
Липецк хоть и красивый город , но очень шумный , жаркий и суетной , много людей здесь и машин ! Лично я не смог бы здесь жить , так как Матырский мне милее , у нас и море рядом есть и лес , птички поют
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Гость
сегодня, 10:44
Сделайте репортаж как эту красоту содержит ЖЕК. А то все уже поржавело, башенки, флюгера, крыши много скатные до которых только альпинисты могут добраться.
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Правда
сегодня, 10:27
А цемент добавляете?
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!
сегодня, 10:26
Дааа, в Липецке строили красивые дома. Но в каком состоянии они сейчас находятся… Как сам город - мог быть очень красивым, если бы содержался, как положено. К сожалению, сейчас Липецк угробляется. Спасибо, город48, за такие интересные экскурсии!
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