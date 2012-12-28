Что там внутри: флюгеры, беседки и панорамные площадки

В Липецке строят очень красивые дома.

Очередной выпуск серии «Что там внутри?» мы сняли в липецких многоэтажках: на улице Октябрьской, 1, проспекте Мира, 38 и на улице Толстого, 2.Это не типовые здания. Архитекторы постарались украсить их используя башенки с флюгерами, романтические беседки и панорамные площадки.Вы знаете, что от площади Петра Великого до набережной планировалось проложить широкий проспект?Мы побывали на крышах красивых домов, куда вход для посторонних закрыт.