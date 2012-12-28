Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Общество
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сегодня, 10:05
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Что там внутри: флюгеры, беседки и панорамные площадки
В Липецке строят очень красивые дома.
Это не типовые здания. Архитекторы постарались украсить их используя башенки с флюгерами, романтические беседки и панорамные площадки.
Вы знаете, что от площади Петра Великого до набережной планировалось проложить широкий проспект?
Мы побывали на крышах красивых домов, куда вход для посторонних закрыт.
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