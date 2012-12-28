Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Происшествия
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36 минут назад
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Глава СК РФ поручил проверить инцидент с падением пассажирки в липецком микроавтобусе
Руководитель следственного управления СК по Липецкой области Евгений Шаповалов получил поручение организовать процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат ведомства.
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