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В России
25
45 минут назад

В Госдуме одобрили закон об освобождении ряда мигрантов от экзамена по русскому

Речь идет о квалифицированных иностранных рабочих из визовых стран по наиболее востребованным специальностям.

Госдума в ходе второго чтения одобрила законопроект, который предусматривает освобождение некоторых мигрантов от необходимости сдавать экзамен по русскому языку, — пишут «Ведомости».

В связи с нехваткой кадров на рынке труда планируется привлечение квалифицированных иностранных рабочих из визовых стран, обладающих дефицитными специальностями. В первую очередь речь идёт о монтажниках, строителях, специалистах в области металлообработки и машиностроения, а также операторах и машинистах оборудования.

Параллельно с этим, среди востребованных профессий значится около четырёх тысяч квот для медицинских работников, примерно 1,6 тысячи для продавцов и демонстраторов товаров, а также около 4,4 тысячи для водителей и машинистов подвижного оборудования.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что одобренный законопроект предусматривает освобождение мигрантов, приезжающих в Россию для работы врачами и продавцами, от экзамена по русскому языку. По его мнению, в текущей редакции законопроект может привести к тому, что на эти востребованные позиции «по льготным условиям хлынут» иностранцы, не владеющие русским языком и не знающие российских законов.
мигранты
русский язык
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