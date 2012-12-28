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В России
38
54 минуты назад

В Петербурге ожидается аномальное для июля наводнение

После аномально жаркого дня Петербург ждет другое, более серьезное потрясение. В Санкт-Петербурге 4 июля ожидается усиление сильного западного ветра из-за прохождения циклона.

Синоптик Александр Колесов рассказал в своем официальном Телеграм-канале, что после аномально жаркого дня Санкт-Петербург ждет другое, более серьезное потрясение. Горожан предупредили о высокой вероятности наводнения — впервые за 160 лет.

По его словам, 4 июля местные жители и находящиеся там туристы могут пережить исторический момент для города.

Сегодняшний день в Северной столице начинается с приятного тепла: над городом уже установился тёплый атмосферный фронт, обещающий комфортную погоду с температурой воздуха до +28. Обильные осадки не предвидятся, однако уже ближе к вечеру и ночью ожидается приход холодного фронта, сопровождающийся кратковременными дождями, грозами и усилением ветра.

Метеоролог предложил петербуржцем поспешить насладиться комфортной погодой и основательно подготовиться к возможному погодному сюрпризу. Настоящее испытание природы предстоит пережить 4 июля — именно тогда активное прохождение циклона через Финляндию и Карелию приведёт Северную столицу сначала в южную, а потом и в тыловую зону своего влияния. Вслед за этим погода сильно испортиться: ожидается резкое падение атмосферного давления и поступление холодных воздушных масс в Ленобласть.

Колесов отмечает, что исторически июль сопровождается спокойной погодой, однако завтра произойдёт нечто исключительное. Прохождение активного циклона приведет к усилению сильного западного ветра, необычного для лета. Специалист спрогнозировал повышения уровня воды и, возможно, первое за последние 160 лет июльское наводнение в Северной столице.

Утром 4 июля вода в реке может достигнуть отметки примерно в 170–190 сантиметров. У водомерного поста возле Горного института вода поднимется ориентировочно до 130–140 сантиметров. Метеоролог отмечает, что для предотвращения затоплений Комплекс защитных сооружений Петербурга закроют, но петербуржцы всё же смогут увидеть, насколько полноводной станет Нева, а также как увеличиться вода в городских каналах благодаря сильному ветру.
наводнение
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