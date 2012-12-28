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Происшествия
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32 минуты назад
Кражу строительного инструмента 18-летним липчанином записали камеры наблюдения
Аккумуляторный винтоверт юноше потребовался для работы.
«В полиции нарушитель сознался в содеянном и пояснил, что винтоверт ему был необходим для работы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщает областное управление МВД.
Инструмент возвращен представителю магазина.
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