Кражу строительного инструмента 18-летним липчанином записали камеры наблюдения

Аккумуляторный винтоверт юноше потребовался для работы.

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18-летнего липчанина задержали сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже аккумуляторного винтоверта из магазина: происшествие записали камеры наблюдения. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.«В полиции нарушитель сознался в содеянном и пояснил, что винтоверт ему был необходим для работы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщает областное управление МВД.Инструмент возвращен представителю магазина.