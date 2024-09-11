«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
Раненым в Ельце оказался термист предприятия: уточнены данные по пострадавшим от ракетного удара
Раненым в Ельце оказался термист предприятия: уточнены данные по пострадавшим от ракетного удара
Сегодня в Липецке: липчане назвали профессии, которые считают благородными, почтальоны с сумками денег – вымирающий вид?
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: липчане назвали профессии, которые считают благородными, почтальоны с сумками денег – вымирающий вид?
Всё самое главное про наступивший понедельник.
В Липецке по-прежнему потрясающая погода для конца октября: днём от +12 до +14 градусов и без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;
- ул. Коммунистическая, 3, 4;
- ул. Краснознаменная, 3.
- ул. Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;
- ул. Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
- пр-т Победы, 22.
Отключение света
– ул. 9-й микрорайон;
– ул. Береговая;
– ул. Волжская, 31а;
– ул. Крылова;
– ул. Леваневского, 24, 52;
– ул. Московская, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49/1, 53.
– ул. Пляжная;
– ул. Санитарная, 1.
С 9:00 до 18:00 пропадёт электричество:
– пр-т Победы, 100.
Пробки
Заторы на дорогах могут возникнуть в любом месте и в любой момент, например, в результате ДТП. Поэтому перед поездкой лучше всё-таки сверять маршрут через приложение.
И всё-таки бензин!
Поискам топлива помогут электронные приложения, такие, как система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, которая не передаёт данных по Липецку, но покажет наличие топлива в округах на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам работает электронная карта get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Твори добро внезапно
В четвёртый понедельник октября в мире празднуют День школьных библиотек (International School Library Day), учреждённый ЮНЕСКО в 1999 году.
Кроме того, сегодня – День приятных неожиданностей. Уместно порадовать коллег и близких каким-то добрым, но обязательно внезапным подарком или поступком. Например, угостите в кафе барышню из соседнего отдела.
Концерт
В 17:00 в Детской музыкальной школе №5 (ул. Гагарина, 101/2) пройдёт концерт, посвящённый будущему Дню народного единства (6+).
Фото vk.ru/dmshlipetsk
Праздник мы будем отмечать 4 ноября, но юные таланты решили уже сейчас порадовать музыкальными номерами, воспевающими красоту страны.
Имидж великих
В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, 3-й этаж) состоится лекция-встреча с филологом Ларисой Михайловой «Имидж звёзд» (12+).
Маяковский был стилягой своего времени
Сергей Есенин, Владимир Маяковской, Анна Ахматова, Александр Блок, Марина Цветаева – их мы знаем по фотографиям, помним и узнаём силуэты. Но многие ли задумывались, почему литераторы Серебряного века выглядели именно так, какие сигналы посылали они окружающим и как менялись их образы в бурном потоке начала XX столетия.
Шахматы
В здании спортивной школы №4 (ул. М. И. Неделина, 20) близится к финишу решающий 2-э этап Кубка Липецка по шахматам (6+),
Выступают спортсмены 2009 г.р. и моложе. Все они разбиты на дивизионы в зависимости от личного щехматного рейтинга: в главном турнире «А» участвуют мастера, чей рейтинг 1301 балл и выше. В турнире «Б» – 1151–1300 баллов; в соревнованиях «С» – 1000–1150; в баталиях «С» могут принимать участие все желающие, даже если у них пока нет рейтинга.
Современные пенсионеры
300 тысяч жителей Липецкой области выбрали получение пенсий на карту МИР. Доставку пенсии почтальонами по старинке выбирают 65% получателей, сообщили в правительстве региона.
Новая возможность для студентов
До 10 ноября продлён срока регистрация на X Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал», которую учредила «Россия – страна возможностей».
Медики вне конкуренции
Медицинских работников липчане чаще всего называли представителями самой благородной, самоотверженной и честной профессии. В опросе SuperJob такими назвали медиков 30% земляков.
3% респондентов называют самыми благородными рабочие специальности шахтеров, электриков, сварщиков, строителей, моряков. Еще 3% — инженеров. Так же граждане называли дворников, уборщиков, социальных работников, волонтеров, пилотов, космонавтов, журналистов, библиотекарей, фермеров.
Дорогие липчане! Началась последняя октябрьская неделя, которая ещё принесёт много новостей, уследить за которыми вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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