Сегодня в Липецке: липчане назвали профессии, которые считают благородными, почтальоны с сумками денег – вымирающий вид?

Всё самое главное про наступивший понедельник.

В Липецке по-прежнему потрясающая погода для конца октября: днём от +12 до +14 градусов и без осадков.









- пр-т Победы, 22.









Отключение света





– ул. Санитарная, 1.









Поискам топлива помогут электронные приложения, такие, как система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , которая не передаёт данных по Липецку, но покажет наличие топлива в округах на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В четвёртый понедельник октября в мире празднуют День школьных библиотек (International School Library Day), учреждённый ЮНЕСКО в 1999 году.









Праздник мы будем отмечать 4 ноября, но юные таланты решили уже сейчас порадовать музыкальными номерами, воспевающими красоту страны.





Имидж великих

В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, 3-й этаж) состоится лекция-встреча с филологом Ларисой Михайловой «Имидж звёзд» (12+).









Маяковский был стилягой своего времени

В здании спортивной школы №4 (ул. М. И. Неделина, 20) близится к финишу решающий 2-э этап Кубка Липецка по шахматам (6+),









300 тысяч жителей Липецкой области выбрали получение пенсий на карту МИР. Доставку пенсии почтальонами по старинке выбирают 65% получателей, сообщили в правительстве региона.













До 10 ноября продлён срока регистрация на X Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал», которую учредила «Россия – страна возможностей».













Медицинских работников липчане чаще всего называли представителями самой благородной, самоотверженной и честной профессии. В опросе SuperJob такими назвали медиков 30% земляков.











