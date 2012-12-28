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Происшествия
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сегодня, 09:28
«Хендай» врезался в отбойник: пострадал пассажир автомобиля
За сутки на дорогах области получили травмы два человека.
Еще одно ДТП произошло вечером в поселке Лев-Толстой на улице Лебедянской. 54-летний водитель «Шевроле», двигаясь задним ходом, совершил наезд на 73-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали.
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