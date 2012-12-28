«Хендай» врезался в отбойник: пострадал пассажир автомобиля

За сутки на дорогах области получили травмы два человека.



Днем 24 июня в Становлянском районе на трассе «Дон» 37-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай» не справилась с управлением и въехала в дорожное ограждение. Ее 49-летний пассажир получил травму, и после оказания помощи был отпущен.Еще одно ДТП произошло вечером в поселке Лев-Толстой на улице Лебедянской. 54-летний водитель «Шевроле», двигаясь задним ходом, совершил наезд на 73-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали.