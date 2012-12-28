В России
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10 минут назад
В Минюсте предлагают отправлять к медиатору разводящихся супругов
В России необходимо развивать институт медиации для снижения количества судебных разбирательств.
По его словам, в России необходимо ввести медиатора, который «вправит мозги» тем семейным парам, которые хотят развестись.
«Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. Мне кажется, на уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего, по семейным делам. Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена», — сказал он на полях ПМЭФ.
Также Чуйченко заявил, что исполнительные листы по решениям всех судов нужно перевести в электронный вид, и реализовано это будет в ближайшее время; кроме того, нужно внедрить механизм принудительного исполнения обеспечительных мер, принятых третейскими судами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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