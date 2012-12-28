Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин упал с 16-го этажа
Происшествия
Мужчина погиб, возвращаясь с похорон
Происшествия
Липецку срочно нужен резервный источник питьевой воды
Общество
22-летний парень госпитализирован после избиения на Опытной
Общество
Областной оперштаб запретил публикацию информации о пролете БПЛА и нанесенном ими ущербе
Общество
Дело Олега Донских направлено в суд: ему вменяют девять эпизодов мошенничества
Происшествия
На дороге Липецк-Данков погиб 62-летний водитель «Шкоды»
Происшествия
Министр региональной безопасности ушел в отставку
Общество
На улице Плеханова столкнулись два автобуса
Происшествия
В Липецке появились самодельные контейнеры для сбора мусора: пластиковые украли
Общество
Читать все
Липецку срочно нужен резервный источник питьевой воды
Общество
Цены на бензин продолжили расти
Экономика
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
У 85-летней пенсионерки попросили попить воды и обокрали её на 460 тысяч рублей
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Следком и полиция разбираются в конфликте в грязинском селе
Происшествия
Сегодня в Липецке: в кукольном театре спектакль для взрослых, липчане запрещают начальству «тыкать»
Общество
Олегу Донских зачитывают обвинительное заключение
Происшествия
59-летней женщине посоветовали застраховать сбережения: она лишилась 295 000 рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
38
сегодня, 11:38

МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году превысит 27 тысяч рублей.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что МРОТ в следующем году будет выше 27 тысяч рублей, — передает РИА Новости.

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — рассказал министр на ПМЭФ.

По его словам, повышение затронет около 4,6 миллиона человек; сейчас идет подготовка проектных документов; величину МРОТ зафиксируют при подготовке закона о бюджете.

Президент Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей. Этот показатель составляет 48% от медианной заработной платы в России.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.
МРОТ
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить