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В России
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сегодня, 11:38
МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году превысит 27 тысяч рублей.
«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — рассказал министр на ПМЭФ.
По его словам, повышение затронет около 4,6 миллиона человек; сейчас идет подготовка проектных документов; величину МРОТ зафиксируют при подготовке закона о бюджете.
Президент Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей. Этот показатель составляет 48% от медианной заработной платы в России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.
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