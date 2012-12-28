60-летний водитель упал с цистерны и сломал ногу

Работодатель ответит за тяжелые увечья, полученные сотрудником.

Государственная инспекция труда в Липецкой области завершила расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего 30 апреля 2025 года с 60 летним водителем-экспедитором ООО «БОРТ №1».Как показало расследование, водитель осматривал сливной кран цистерны. Он поднялся на складной мостик, чтобы открыть люк и предъявить цистерну для осмотра санитарному врачу — ее нужно было загрузить подсолнечным маслом. Когда мужчина открывал люк, он поскользнулся, потерял равновесие и упал на асфальт. Прибывшая на место происшествия скорая помощь определила у пострадавшего перелом ноги, после чего доставила его в Тербунскую больницу.Оказалось, что полученные работником повреждения относятся к категории тяжелых.— Установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда. В их отношении возбуждены административные дела, — сообщила GOROD48 руководитель Государственной инспекции труда-главный государственный инспектор труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова.