Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера
Происшествия
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сегодня, 14:40
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60-летний водитель упал с цистерны и сломал ногу
Работодатель ответит за тяжелые увечья, полученные сотрудником.
Как показало расследование, водитель осматривал сливной кран цистерны. Он поднялся на складной мостик, чтобы открыть люк и предъявить цистерну для осмотра санитарному врачу — ее нужно было загрузить подсолнечным маслом. Когда мужчина открывал люк, он поскользнулся, потерял равновесие и упал на асфальт. Прибывшая на место происшествия скорая помощь определила у пострадавшего перелом ноги, после чего доставила его в Тербунскую больницу.
Оказалось, что полученные работником повреждения относятся к категории тяжелых.
— Установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда. В их отношении возбуждены административные дела, — сообщила GOROD48 руководитель Государственной инспекции труда-главный государственный инспектор труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова.
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