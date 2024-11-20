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40 минут назад

Сегодня в Липецке: День крокодила, отпуск для липчан – немногое святое, что осталось

Всё про наступивший вторник.

Дожди не уходят

В Липецке тепло – 23-25 градусов, в течение дня пройдёт небольшой дождь.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. 9 Января, 1а, 10, 7, 10/2, 10а;
- ул. 9 Мая, 5;
- ул. Елецкая, 8а, 10, 63, 67, 67а, 69, 71, 71а;
- ул. Ильича, 31а, 36а, 38а, 46а ст.31а, 37а;
- ул. Карьерная, 2;
- ул. Ленина, 42;
- ул. М.Расковой, 2а, 2б, стр. 2б;
- ул. Салтыкова-Щедрина, 141, 154, 156;
- ул. Студеновская, 4, 4а, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39б, 39а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, ст.122д, 124а, 123, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а;
- ул. Чапаева, 2, 2а, 4;
- пл. Металлургов, 1, 2б, 2в, вл. 2, 3, 4, 5, 5/1, 5б, 7а;
- пер.1-й Театральный, 1а.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 9 января, XX Партсъезда, Ватутина, Дарвина, Димитрова, Докучаева, Елецкой, Зелёной, Ильича, Карьерной, Ковалевской, Кольцевой, Красной, Краснодонской, Лескова, Лобачевского, Матросова, Маяковского, О.Кошевого, Павлова, Панфилова, Партизанской, Салтыкова-Щедрина, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Спортивной, Студеновской, Украинской, Фрунзе, Целинной, Цимлянской, Чапаева, Энергетической, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Линейного, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Театрального, Театрального 2-го.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Васильковая;
- ул. Земляничная
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Надежды;
- ул. О. Городовикова, 11;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
- ул. Рябиновая;
- ул. Солнечная;
- ул. Ю. Смирнова.

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Пробки

С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, а как её объехать подскажут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Классика

Многообещающий камерный концерт запланирован в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). В 19:00 начнётся выступление «Голоса и струны» (6+).

Вокал исполнят Лилия Пищикова, Анна Осокина, Иван Сериков, сыграют Эльвира Фатишова (виолончель), Сергей Терехов (клавишные), Александр Попков, Анастасия Голосова (скрипка), Елена Дубровская (альт)…

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Эльвира Фатишова

Центральным номером концерта станет «Stabat Mater» Антонио Вивальди, прозвучат «Аллилуйя» Вольфганга Моцарта, театрализованные песни из цикла Геннадия Белова «Цветок и бабочка», «Румяна-белила» для сопрано и виолончели, «Песня Офелии», «Тайные знаки» Дмитрия Шостаковича, другие произведения.

ГДК

Для менее требовательной публики в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20( в 18:30 состоится концерт «Я люблю тебя, Россия» (6+).

Выступят местные творческие коллективы.

Спектакль-перфоманс

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 плейбек-театр «Секрет» устроит перфоманс «Соленый Огурец» (16+).



Актеры преврятят истории зрителей в художественное произведение на сцене. Вы можете прийти рассказать свою историю и увидеть её в исполнении артистов.

Вход – донат.

Литературная игра

В библиотеке им. И.А. Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) в 10:00 ждут и стар и млад на игре «Большое сердце маленького принца» (12+).

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Нужно будет проявить смекалку фантазию и, конечно, знание литературных произведений.

День крокодила

Сегодня Всемирный день борьба с засухой. Проблема актуальная: на сегодня нехватку влаги ощущают 40% территории земли, она затрагивает 55 миллионов человек.

Еще сегодня – Всемирный день мусорщика. Поклонимся достойным людям за из тяжелый и неблагодарный труд. А ещё сегодня – Всемирный день крокодила. Суровым с виде рептилиям грозит вымирание. До 99% молодых крокодилов становятся добычей ящериц, гиен и других хищников. Численность вида сокращают и браконьерство ради кожи и мяса, разрушение болот, рыболовные сети. Как отметить праздник? Самый оптимальный вариант для липчан – поход в зоопарк.

Минздрав в последний раз предупреждает…

69% липчан поддерживают инициативу о полном запрете продажи электронных сигарет, выяснили в SuperJob.

Чаще всего жесткую меру поддерживают возрастные горожане: среди тех, кому за 45, идею поддерживают уже 75%.
Среди курильщиков обычных сигарет и некурящих граждан таких 74%. А вот среди потребителей самих вейпов – всего 18%.

Отпуск

В преддверии отпускного сезона SuperJob подсчитал, что большинство липчан не любят дробить отпуск: 34% считают оптимальным отдыхом все положенные четыре недели, 27% - больше месяца.



Двух недель достаточно лишь 11%, а 10 дней всего 2%.

Дорогие липчане! Работать летом особенно трудно: кого-то подбадривают мысли о скором отпуске, кто-то мечтает о пляже и шашлыках. Но никто не перестаёт интересоваться новостями, тем более что событий меньше не становится. Следить за происходящим в нашем регионе просто: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно не пропустите ничего важного и интересного! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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