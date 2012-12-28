День Росси в Липецке: как отпраздновать, где погулять, куда обращаться в экстренной ситуации
День Росси в Липецке: как отпраздновать, где погулять, куда обращаться в экстренной ситуации
В России
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47 минут назад
В Белгородской области скончался ребёнок, пострадавший при атаке БПЛА
«Произошло то, чего мы опасались на протяжении этих часов. В отделении реанимации скончался ребенок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в поселке Борисовка», — написал глава региона.
По словам Гладкова, мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь, но спасти ребенка не удалось.
В Борисовке беспилотник ВСУ 12 июня атаковал многоквартирный дом. Кроме ребенка, ранения получили еще двое мирных жителей. Дрон повредил фасад и остекление в здании, а также находящийся рядом легковой автомобиль.
Перед атакой в Борисовке Гладков также рассказал об обстрелах Шебекинского округа. В селе Новая Таволжанка пострадали два человека. Мужчина получил баротравму, ему оказали помощь на месте. Женщину с минно-взрывной травмой и касательным ранением предплечья доставили в больницу. А в Михайловке дрон ударил по автомобилю. Пострадал мужчина, он получил осколочное ранение шеи.
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