В МЖК, 23-м и 27-м микрорайонах голосуют за дороги, детские площадки и уличное освещение

Евгения Фрай и Артем Голощапов провели очередные стратегические сессии с жителями в рамках проекта Клуба городского жителя.



Стратегическую сессию для жителей МЖК и 23-го микрорайона в 68-й школе депутат по 12-му избирательному округу, председатель горсовета Евгения Фрай начала с хороших новостей: глава города объявил о комплексном благоустройстве 23-го микрорайона. Это значит, что жители района получат комплексный ремонт дорог и пешеходных зон, а также обновление уличного освещения.— Заявленный комплексный подход, уверена, позволит выполнить в этом году все наказы избирателей нашего округа совместно с мэрией и фондом «Милосердие», — сказала председатель горсовета.Евгения Фрай сообщила, что работы по наказам избирателей в 23-м микрорайоне и МЖК уже идут полным ходом. Например, у подъездов длинной девятиэтажки на Стаханова, 27, где был разбитый тротуар, теперь лежит свежий асфальт, и осталось отремонтировать проезд вдоль дома. Также депутат отметила, что по просьбам жителей восстановят тротуары во дворах домов на Стаханова, 10 и 12.Что еще нужно сделать в округе? На этот вопрос отвечали депутату жители.Предложений прозвучало много, но, что интересно, у жителей двух микрорайонов они практически совпали. Ремонт дорог и проездов, уличное освещение и установка детского и спортивного оборудования. Это неудивительно — районам уже по 50 лет. А вот о сносе аварийных деревьев и обновлении лавочек и урн на сессии уже не говорили — в решении этих вопросов в МЖК и 23-м микрорайоне уже несколько лет активно участвует возглавляемый Евгенией Фрай благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК.Результаты голосования по ключевым направлениям не удивили — ремонт дорог, замена освещения и обновление игровых площадок. Евгения Фрай пообещала, что все эти изменения в округе пройдут под контролем общественности. Также депутат призвала липчан вступить в Клуб городского жителя, который помогает разобраться в жилищном праве, узнать детали федеральных, областных и муниципальных программ по градостроительству, ЖКХ и благоустройству.27-й микрорайон вдвое моложе 23-го и МЖК, но проблем здесь куда больше. Как бы то ни было, начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артем Голощапов, встречаясь с жителями 10-го избирательного округа, уже изучил все болевые точки района.Например, внутриквартальные проезды и дворы изобилуют ямами. На каждой стратегической сессии жители жалуются на выбоины — ямы остаются после раскопок энергетиков, которые часто используют для засыпки известковый щебень, а он впоследствии размывается дождями.Об этом на сессии сказал Владимир, житель дома на Шуминского, 3:— За нашим столом мы пришли к выводу, что микрорайону нужны ямочный ремонт, освещение и детские площадки.И, судя по результатам накопительного голосования по итогам всех прошедших стратсессий, большинство поддерживает эти предложения. Так, 197 жителей 27-го микрорайона высказались за ремонт дорог, проездов и пешеходных зон, 170 — за установку детского и спортивного оборудования, 160 — за уличное освещение.Но каждая стратегическая сессия выявляет новые проблемы. Тот же Владимир, которого поддержали соседи, пожаловался на детскую площадку, которой пользуются жители домов №1, 3 и 4 на Шуминского:— В песочнице совсем нет песка. Ни одна управляющая компания не берет за нее ответственность, никто не убирает. Она общая — и в то же время ничья!Похожую проблему подняла Елена с Шуминского, 10. Несколько лет назад рядом с ее домом снесли недострой, обещав вместо него детскую площадку, но так ничего и не сделали. А старая площадка неподалеку опасна для детей. Может, ее вообще снести?Артем Голощапов попросил не спешить с радикальными мерами, и, для начала, проработать вопрос с мэрией, чтобы найти организации, которые возьмут эти площадки на баланс и приведут их в порядок.Евгений, житель дома на Кривенкова, 7а (с башенками на крыше, на углу улиц Катукова и Кривенкова), обозначил сразу несколько проблем:Владельцы магазинов на первом этаже не убирают заросшие бурьяном и замусоренные участки перед домом.Остановка рядом с домом находится в ужасном состоянии:— Напротив, через дорогу, мэрия благоустраивает территорию у остановки, а нашу забыли. После каждого дождя — с осени до весны — там непролазная грязь.Также Евгений отметил неудовлетворительное состояние Молодежного парка:— Заброшенные «Катящиеся камни», разрушенная тюбинговая трасса, обустроенная, но пустующая зона для барбекю. Кроме велодорожек, спортивных объектов в парке почти нет. Да и в 77-й школе всего одна секция — дзюдо. Наш микрорайон вообще не спортивный!Артем Голощапов ответил, что уже этим летом в Молодежном парке построят скейт-парк. Также в 27-м микрорайоне появятся «лежачие полицейские», подходы к дому №4 на Хорошавина оборудуют освещением, а на территории 77-й школы установят скамейки и проведут обрезку деревьев.— Работы — непочатый край! Помогайте нам, а мы поможем вам! — выступил в конце сессии Вячеслав Шупрута, житель дома №37а по Катукова.В конце стратсессии Артем Голощапов поблагодарил собравшихся и заверил, что совместными усилиями они сделают 27-й микрорайон комфортным для жизни.