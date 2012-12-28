14-летняя девочка перевела мошенникам 270 000 рублей

А 20-летняя девушка лишилась 576 000 рублей под предлогом трудоустройства.

28 мая в полицию обратилась 46-летняя жительница Чаплыгина с заявлением о мошенничестве.— Потерпевшая рассказала, что с 26 по 28 мая мошенники обманули её 14-летнюю дочь. Они представились девочке-подростку сотрудниками «Росфинмониторинга» и убедили под предлогом пресечения денежного перевода в недружественную страну отправить им 270 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В Ельце двоих обманули через сайт объявлений. 24-летний мужчина хотел купить автомобиль и перевёл лжепродавцу 40 000 рублей, а 41-летний мужчина попался на ту же удочку при покупке бампера для иномарки и лишился 8 000 рублей.В Липецке 28 мая в полицию пришла 20-летняя девушка, которая с 20 по 27 мая общалась с неизвестным в мессенджере под предлогом трудоустройства и перевела через мобильное приложение мошенникам 576 000 рублей.57-летняя липчанка с 26 апреля по начало мая пыталась заработать, играя на бирже. Но прибыль на брокерской платформе получить так не удалось. Женщина перевела на указанные ей номера различными суммами в общей сложности 220 800 рублей. Но потом поняла, что её обманули.А у 40-летней липчанки 28 мая через мессенджер попросила знакомая в долг. Но оказалось — её аккаунт взломали, и 15 225 рублей ушли мошенникам.