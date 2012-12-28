Пенсионерку обвинили в пособничестве преступникам и убедили перевести на «безопасный счет» 218 000 рублей

Женщина уже была готова взять кредит, но ее остановили мошенники.

Пенсионерка согласилась. Чтобы подтвердить заявку, «сотрудник» компании попросил продиктовать код, который придёт ей на телефон. Она продиктовала.



Через некоторое время женщине позвонили якобы с горячей линии портала «Госуслуг» и сказали, что ее личный кабинет заблокирован, и что это сделали мошенники, которые хотят оформить на нее кредит.



Ельчанка попросила о помощи. С этой целью ее соединили со «следователем», а потом ещё и с «сотрудником ФСБ». А потом ельчанка ещё и пригрозили уголовным преследованием за пособничестве в особо тяжком преступлении.



Пенсионерка согласилась сотрудничать, и «сотрудник ФСБ» пояснил: чтобы остановить действия мошенников, нужно перевести денежные средства на «безопасный» счет. По рекомендации мошенников женщина также купила наушники, чтобы ее никто не слышал, и зарядное устройство, чтобы она была постоянно на связи.



А потом под пристальным руководством мошенников женщина перевела на «безопасный» счет через банкомат все свои сбережения — 218 000 рублей.



В это время женщину начали разыскивать дети. Дозвонившись,, они узнали, что пенсионерка в банке и начали выяснять причину. Тем самым дети предотвратили ещё и оформление кредита.



Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

26 мая в Ельце в полицию обратилась 74-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве.Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине позвонил неизвестный, представился менеджером компании по установке домофонов и предложил установить видеодомофон в частном доме.