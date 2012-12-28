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Пенсионерку обвинили в пособничестве преступникам и убедили перевести на «безопасный счет» 218 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 12:02
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Пенсионерку обвинили в пособничестве преступникам и убедили перевести на «безопасный счет» 218 000 рублей
Женщина уже была готова взять кредит, но ее остановили мошенники.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине позвонил неизвестный, представился менеджером компании по установке домофонов и предложил установить видеодомофон в частном доме.
Пенсионерка согласилась. Чтобы подтвердить заявку, «сотрудник» компании попросил продиктовать код, который придёт ей на телефон. Она продиктовала.
Через некоторое время женщине позвонили якобы с горячей линии портала «Госуслуг» и сказали, что ее личный кабинет заблокирован, и что это сделали мошенники, которые хотят оформить на нее кредит.
Ельчанка попросила о помощи. С этой целью ее соединили со «следователем», а потом ещё и с «сотрудником ФСБ». А потом ельчанка ещё и пригрозили уголовным преследованием за пособничестве в особо тяжком преступлении.
Пенсионерка согласилась сотрудничать, и «сотрудник ФСБ» пояснил: чтобы остановить действия мошенников, нужно перевести денежные средства на «безопасный» счет. По рекомендации мошенников женщина также купила наушники, чтобы ее никто не слышал, и зарядное устройство, чтобы она была постоянно на связи.
А потом под пристальным руководством мошенников женщина перевела на «безопасный» счет через банкомат все свои сбережения — 218 000 рублей.
В это время женщину начали разыскивать дети. Дозвонившись,, они узнали, что пенсионерка в банке и начали выяснять причину. Тем самым дети предотвратили ещё и оформление кредита.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Через некоторое время женщине позвонили якобы с горячей линии портала «Госуслуг» и сказали, что ее личный кабинет заблокирован, и что это сделали мошенники, которые хотят оформить на нее кредит.
Ельчанка попросила о помощи. С этой целью ее соединили со «следователем», а потом ещё и с «сотрудником ФСБ». А потом ельчанка ещё и пригрозили уголовным преследованием за пособничестве в особо тяжком преступлении.
Пенсионерка согласилась сотрудничать, и «сотрудник ФСБ» пояснил: чтобы остановить действия мошенников, нужно перевести денежные средства на «безопасный» счет. По рекомендации мошенников женщина также купила наушники, чтобы ее никто не слышал, и зарядное устройство, чтобы она была постоянно на связи.
А потом под пристальным руководством мошенников женщина перевела на «безопасный» счет через банкомат все свои сбережения — 218 000 рублей.
В это время женщину начали разыскивать дети. Дозвонившись,, они узнали, что пенсионерка в банке и начали выяснять причину. Тем самым дети предотвратили ещё и оформление кредита.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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