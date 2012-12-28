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сегодня, 09:41
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18-летнего жителя Московской области задержали за обман данковской пенсионерки

Со слов подозреваемого, он только переводил приходящие на его карту средства в криптовалюту за денежное вознаграждение.

В Данковском районе 65-летнюю женщину ещё в апреле обманули мошенники: по просьбе своей знакомой, которая пыталась заработать на инвестициях, она согласилась стать ее доверенным лицом при биржевых операциях.

«Женщине позвонили на мобильный телефон и предложили попробовать свои силы в инвестициях. Мошенники создали ей специальный аккаунт, чтобы она могла работать на сайте, помогали вложить деньги на счёт. Но поставили условие — обналичить заработанное получится только через доверенное лицо, которым и согласилась выступить потерпевшая. Используя банковское приложение, женщина оформила на себя кредит в 190 тысяч рублей и перевела их «профессиональным инвесторам». Не дождавшись скорой прибыли, данковчанка осознала, что её обманули, и написала заявление в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

По подозрению в мошенничестве задержали 18-летнего жителя Московской области. Неизвестные по телефону предложили ему заработать. Молодой человек получал от «работодателя» задание: ему на личную карту приходили средства, которые нужно было перевести в криптовалюту за денежное вознаграждение. Со слов подозреваемого, он не знал о том, что занимается незаконной деятельностью. Эту версию сейчас проверяет следствие.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ (мошенничество), максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Гражданин Л
37 минут назад
Знал, не знал, а сидеть придется.
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